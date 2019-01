Rai Tautu : "J'ai préféré me lever plutôt que de subir"

Et Rai ne perd en effet pas de temps pour faire bouger les choses au sein de son lycée. Quelques semaines après son élection, le 27 octobre il organise avec le collectif "Nana Sac Plastique", un ramassage de déchets aux abords de l'établissement. "J'ai voulu faire cette action parce que l'extérieur du lycée c'est ce que l'on voit en premier lorsqu'on arrive ici. Et puis pour l'image du lycée et nous les élèves, c'était aberrant de voir toutes ces ordures trainer ici et là. Je me suis dit qu'il fallait se lever et faire quelque chose parce que ça fait des années que ça dure. On passe plus de 90% de notre temps au lycée, il est donc important que nous ayons un espace dans lequel on aime vivre et passer du temps", insiste Rai.



Originaire de Mataiea, le thème de l'environnement est pour le lycéen son principal cheval de bataille : "C'est un enjeu sociétal d'autant plus pour nous les jeunes parce que nous sommes amenés à vivre dans ce monde. Il est donc important de sensibiliser les élèves à ce problème."



Ainsi dans le cours de l'année Rai compte bien organiser d'autres actions de ce type avec l'aide de ses camarades. Il participe donc régulièrement à des réunions qui empiètent sur ses cours. Mais cette charge de travail supplémentaire ne semble pas gêner plus que ça le jeune homme doté d'un dynamisme et d'une détermination à toute épreuve. "C'est beaucoup d'heures de réunions, parfois pendant les cours, avec mes camarades, les professeurs et le CPE qui nous suivent de près dans nos projets. C'est vraiment un travail à part entière. Mais comme j'aime tellement ce que je fais ça ne me pose pas de problème."