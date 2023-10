Raffin élu à la tête de la com com Arue-Pirae-Papeete

Tahiti, le 31 octobre 2023 – Presque deux ans jour pour jour après avoir décidé de créer une communauté de communes entre Arue, Pirae et Papeete, le bureau a officiellement été installé ce mardi matin à la mairie de Papeete. C'est Pirae qui présidera cette com com en la personne d'Yvonnick Raffin élu à l'unanimité.



C'est fait. Après deux ans de gestation, Arue, Pirae et Papeete ont accouché de leur communauté de communes Teporionu'u. Officialisée par un arrêté du haut-commissaire le 26 octobre dernier, cette com com qui est la quatrième en Polynésie française, a installé les sept membres de son bureau et élu son président ce mardi matin à la mairie d Papeete. Sur proposition du tavana Michel Buillard, c'est la commune de Pirae qui a été désignée pour prendre la présidence de cette structure, et Edouard Fritch a proposé la candidature d'Yvonnick Raffin qui a été élu à l'unanimité dans une ambiance détendue et bon enfant.



"Etant natif de Pirae, je suis très fier d'endosser cette lourde responsabilité car nous partons d'une feuille blanche", a-t-il déclaré à peiné élu, expliquant être parvenu à trouver "un modèle économique qui tient la route". Pour mémoire, l'objectif de cette com com est de mutualiser les moyens de ces trois communes de la zone urbaine pour assurer leurs compétences en matière d'assainissement des eaux usées et de collecte et de traitement des déchets verts. C'est Jacky Bryant qui pilotera ce volet, et Jules Ienfa qui sera en charge des eaux usées.



"Nous avons les crédits"



Dans les tuyaux, il y a déjà un projet estimé à plus de cinq milliards de francs pour mettre en place un réseau de 16 km d'assainissement à Arue et Pirae qui sera relié à la station d'épuration de Papeete en capacité de quadrupler sa capacité actuelle. "Cinq milliards, c'est un financement à hauteur de 54% du Pays via le fonds européen de développement (FED), 29% de la com com, 8% du contrat de développement et de territoire à parité Etat/Pays, et le solde, soit environ 9%, viendrait de l'office français de l'alimentation", a expliqué Yvonnick Raffin qui prévoit des rendez-vous avec l'Etat et le Pays "pour voir comment coordonner nos efforts communs".



Si pour l'instant, Teporionu'u est circonscrite à ces trois communes, "il n'est pas impossible que Faa'a, voire Punaauia, puissent venir se greffer au système", a-t-il ajouté, précisant que la priorité était d'abord de lancer cette com com et d'engager les études pour ce projet de réseau de 16 km. "Nous avons les crédits pour lancer d'abord les études bien sûr, et ensuite, un travail a été entamé avec l'AFD (Agence française de développement) qui viendra apporter son concours", a assuré Yvonnnick Raffin. Cette mutualisation des moyens aura pour avantage, à terme, "de réduire les coûts qui iront au profit des usagers".

