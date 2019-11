Ra'i Chaze signe un témoignage de vie

TAHITI, le 28 novembre 2019 - "Les premières pluies de la mousson" est le titre du dernier ouvrage de Ra'i Chaze. Elle y raconte le temps passé en Thaïlande. Au cours de son séjour, riche en expériences, l'auteure a guéri d'une maladie survenue deux ans auparavant.



Ra'i Chaze se dit " polynésienne aux sangs mêlés ". Elle a déjà écrit de très nombreux ouvrages, des nouvelles, des romans, de la poésie, de la littérature jeunesse. Son nouveau livre, Les Premières pluies de la mousson, est un témoignage. Il raconte sa vie en Thaïlande, son évolution et ses expériences sur le chemin de la guérison.



Le Déclic



En septembre 2016, Ra'i Chaze a pris la décision de partir en Thaïlande. Elle était malade depuis deux ans, souffrant de maux qui n'avaient pas été précisément identifiés. Il avait été question de chikungunya. " Un soir, je regardais la télévision et j'ai entendu : 'ceux qui ne sont pas encore guéris de cette maladie à ce jour en ont encore pour des années' ". Un choc. Et un déclic.



Son fils vivait en Thaïlande. Ra'i Chaze envisageait depuis quelques temps d'y séjourner pour profiter de la région, de sa petite fille. " J'avais lu quelque part que voyager aide à guérir. Je suis partie ."



En Thaïlande, elle a vécu diverses expériences, a tissé des relations d'amitié fortes et sincères. " Ma guérison s'est faite par étapes ."



En arrivant, quelques pas suffisaient à l'épuiser. " J'étais très active avant de tomber malade, je randonnais deux fois par semaine entre 6 et 8 heures, je naviguais sur Fafaaite, je pratiquais le ki-aïkido. Une fois malade, je souffrais tellement et j'étais si fatiguée que je ne pouvais plus rien faire ."



Profondément croyante, Ra'i Chaze a prié. Elle s'est laissé porter par la vie, trouvant des réponses aux questions qu'elle se posait en chemin et au fil des rencontres. " Par exemple, je suis allée une première fois en Birmanie, pour des questions de visa. Un guide birman que j'ai vu à cette occasion m'a parlé de méditation. Il a semé une graine ."



Peu de temps après Ra'i Chaze a vécu une retraite de dix jours dans ce pays où elle a appris à se débarrasser de ses souffrances physiques.



Une histoire à partager



En rentrant au fenua, Ra'i Chaze a souhaité partager son histoire avec " le peuple polynésien touché aujourd'hui de divers maux ", mais aussi avec tous ceux qui, dans le monde, sont malades ou souhaitent demeurer en bonne santé.