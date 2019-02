RESIPOL : Une structure de partage et d'échange autour de la recherche et de l'innovation

PUNAAUIA, le 31 janvier 2019 - ​Les dirigeants et représentants des organismes de recherche et d'innovation présents au fenua ont acté hier la création du consortium Resipol (Recherche enseignement supérieur innovation pour la Polynésie). "L'idée est d'avoir une structure de partage et d'échange dans tous les domaines de la recherche et de l'innovation", explique Patrick Capolsini, président de l'Université de la Polynésie française.



Six organismes de recherche et d'innovation (voir encadré) présents en Polynésie française ont signé hier sur le campus de l'Université de la Polynésie française (UPF) l'accord cadre pour la création du consortium Resipol (Recherche enseignement supérieur innovation pour la Polynésie).



Ce dispositif est mis en place dans un cadre national (loi n°2013-660 relative à l’Enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013) visant la mise en place d’une organisation territoriale coordonnée autour d’un projet partagé défini d’un commun accord par les établissements de l’État et du Pays et des partenaires de l’Université de Berkeley, afin de soutenir le développement de la Polynésie française par la connaissance, la formation et l’innovation.



"L'idée est d'avoir une structure de partage et d'échange dans tous les domaines de la recherche et de l'innovation", a expliqué Patrick Capolsini, président de l'UPF. Puis de compléter, "évidemment notre volonté avec les autres organismes fondateurs est de mettre en commun nos moyens, techniques, humains et financiers et donc d'avoir une politique commune dans beaucoup de domaines. Par exemple, des start-up polynésiennes pourraient s'appuyer sur des recherches et des études pour créer de la valeur ajoutée au niveau de l'économie."