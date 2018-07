Qui sera Miss et Mister Heiva i Mahina 2018 ?

MAHINA, le 11 juillet 2018. Qui succédera à Kahaia Belin et Tamatoa Tetauira, Miss et Mister Heiva i Mahina 2017 ? La commune de Mahina recherche des candidats et candidates, âgés de 16 ans à 25 ans, pour l'élection de Miss et Mister Heiva Rau i Mahina, édition 2018. Les inscriptions sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00. Les candidats seront reçus par Heifara Izal ou Denise Temaurioraa au bureau de la Culture, annexe de la mairie face au parking de l’école Fare Va’a.



Contact : 40 57 27 97 Denise ou Heifara.