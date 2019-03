Quelques précisions à propos du Règlement général sur la protection des données

PAPEETE, 8 mars 2019 - L’après-midi d’information consacrée au Règlement général sur la protection des données a bénéficié d’une forte affluence, jeudi, dans un amphithéâtre de la CCISM bondé, avec plus d’une centaine d’auditeurs.Ce nouveau cadre juridique sera applicable en Polynésie française dès juin prochain et exige, pour les entités concernées, une transformation de fond du mode de gestion, d'archivage et d'utilisation des données à caractère personnel.Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) est le nouveau cadre juridique européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces informations. Il concerne tous les établissements installés sur le territoire de l’UE et dépositaires de données personnelles (numériques ou non) concernant leurs usagers ou clients. Il s’impose également aux établissements, entreprises ou personnes physiques qui proposent des biens ou des services, même gratuits, à une personne qui se trouve sur le territoire de l’Union européenne. Sont donc concernées par le RGPD toutes les personnes physique ou morale traitant des données à caractère personnel, si elles opèrent depuis le territoire de l’Union ou pour le compte d’une personne résidant sur cet espace géopolitique.Une donnée personnelle est une information, quelle que soit sa forme (écrite, numérique, photographique, sonore, etc.) qui permet, seule ou par combinaison avec d’autres informations, d’identifier quelqu’un : données d’identification, état civil, coordonnées, situation familiale, habitudes de vie, parcours scolaire et professionnel, données de connexion ou de localisation, données de santé ou biométriques, etc.Ce nouveau cadre juridique est en vigueur dans les 28 pays de l’espace européen depuis le 25 mai 2018. Son application a notamment été élargie à la collectivité de Polynésie française par une ordonnance de décembre 2018 (n° 2018-1125 ), publiée au JOPF le 21, qui fixe son entrée en vigueur au fenua le 1juin 2019 au plus tard.Conséquence : à partir de cette date, quiconque conserve (sauf à usage strictement domestique) des documents et dossiers, papiers ou numériques, recélant des données sur sa clientèle, son personnel, ses usagers, etc., sera concerné par le RGPD et devra prendre les mesures appropriées pour s'y conformer. Ce nouveau cadre juridique impose une révision et une mise en conformité des toutes les procédures de collecte et de traitement des données.