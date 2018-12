PAPEETE, le 20 décembre 2018. Le quatrième tirage du grand jeu concours HAPPY XMAS, a eu lieu jeudi 20 décembre. 21 joueurs ont eu la chance de remporter une des 21 dotations mises en jeu.



Pour participer, il fallait joindre 5 tickets non gagnants des jeux Coco Bingo, Emeraude, Ia Orana, ou ‘Ori Tahiti à un bulletin de participation disponible dans le Tahiti Infos tous les jours. Le tirage au sort a eu lieu en direct sur les ondes de Radio 1 et Tiare FM.



Ainsi, la grande gagnante du circuit panoramique en hélicoptère d’une durée de 30 minutes en vol partagé pour 2 personnes offert par Tahiti Nui Helicopters est Vairea. Aussi, Rosiana, Ruaroo, Françoise, Louise et Elise remportent chacun un téléphone Vodafone Smart N9, d’une valeur de 14.900F . Les magasins Champion offrent à Mariane, Paolo, José, Lena et Vala, un bon d’achat d’une valeur de 20.000F. Danièle, Tarue, Véronique, Dominique et Alexandre, remportent un bon de carburant à utiliser dans les stations Shell et Pacific d’une valeur de 20.000F. Natanael, Steeve, Teraimateata, Elma et Wing Fa ont eu la chance de gagner une pochette cadeau de tickets à gratter offert par la Pacifique des Jeux d’une valeur de 20.000F



Rendez vous pour le dernier tirage au sort le jeudi 27 décembre !