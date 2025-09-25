Quatre morts dans l'incendie d'un sous-sol d'immeuble à Lyon

Lyon, France | AFP | lundi 20/10/2025 - Deux femmes et deux hommes, probablement des squatteurs, sont décédés lundi dans un incendie au sous-sol d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon, qui s'est déclenché vers 5H00 du matin et a été rapidement éteint.
Les personnes décédées ont été victimes de la fumée dégagée par le sinistre, a indiqué à la presse le préfet Fabrice Rosay, secrétaire général de la préfecture du Rhône, venu sur place. "Les fumées sont a priori à l'origine du décès (des victimes), elles n'ont pas été brulées", a-t-il précisé.
A l'arrivée des secours elles "étaient en arrêt cardio-respiratoire et malgré les secours qui ont été été prodigués elles n'ont pas pu être réanimées", a-t-il ajouté, en indiquant qu'elles seraient âgées d'une quarantaine d'années, selon les premiers éléments de l'enquête.
"L'incendie s'est déclaré au sous-sol et on ne sait pas si c'était dû à la présence de ces personnes ou a un autre fait générateur" du feu, a indiqué le préfet. Le bâtiment appartient à un bailleur social.
Selon la maire du 3e arrondissement de Lyon, Marion Sessiecq, les victimes sont "des gens qui, a priori, squattaient des caves de ce bâtiment", a-t-elle indiqué sur place à l'AFP.
- Pas de logements touchés -
"Le centre communal d'action sociale avait déposé une pré-plainte il y a quelques jours (...) parce qu'ils avaient eu connaissance d'occupations illicites. Après, des gens avaient pu repartir, d'autres revenir, je pense que malheureusement, des gens qui sont amenés à vivre dans ces situations-là font un peu comme ils peuvent", a-t-elle expliqué.
Interrogé pour savoir si les victimes squattaient le sous-sol du bâtiment, le préfet a répondu qu'il ne savait pas "mais en tout cas ces quatre personnes étaient présentes" à cet endroit où il n'y "pas de logements", a-t-il expliqué.
Le lieutenant-colonel Christophe Perret, en charge de secours, a déclaré que le feu s'est déclaré dans un local d'une vingtaine de m2 qui était "squatté", aménagé pour y vivre.
Le sinistre a été "éteint rapidement", vers 07H00, et "la difficulté n'était pas tant l'incendie lui-même que les fumées", selon Fabrice Rosay.
Un important dispositif a été "rapidement déployé" sur les lieux, dans le quartier du centre commercial de la Part-Dieu, avec 78 sapeurs-pompiers et 34 engins, ainsi que 4 équipages du SAMU du Rhône, selon la préfecture.
Le feu ne s'est pas propagé au rez-de-chaussée ni aux étages supérieurs et aucune trace n'était visible depuis l'extérieur de l'immeuble, a constaté une journaliste de l'AFP.
Douze autres personnes ont fait l'objet d'examens par les secours et un gymnase a été ouvert par la ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées, a précisé la préfecture.
"Les autres personnes qui logent dans le bâtiment, on leur a demandé de rester dans leur logement", a précisé le préfet. Le parquet de Lyon s'est également rendu sur les lieu du drame et une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.
Le maire de Lyon Grégory Doucet, qui s'est rendu sur place, a salué la "mobilisation rapide et exemplaire" des pompiers, du Samu, de la police et des agents de la ville.
