Quatre mois de sursis pour avoir frappé sa femme enceinte

PAPEETE, le 26 juillet 2019 - Un homme originaire de Hao a été condamné jeudi à quatre mois de prison avec sursis pour des violences sur sa femme enceinte.



Début juillet 2019, à l'occasion d'une audience foraine, le substitut du procureur de la République s'était rendu sur l'atoll de Hao dans les Tuamotu. Alors qu'il souhaitait rencontrer un jeune homme qui avait frappé sa femme en juin 2018 afin de procéder à une composition pénale, il a appris que le mis en cause avait récidivé en tentant d'étrangler sa femme au début du mois de juillet dernier. Il a donc décidé de renvoyer le jeune homme en audience de comparution immédiate.



A la barre du tribunal jeudi, le prévenu, qui vit dans une cabane sans eau ni électricité, a reconnu qu'il avait “étranglé” sa compagne enceinte de trois mois durant quelques secondes. Le tribunal a évoqué la relation du couple, émaillée de ”violences réciproques” et de disputes sur fond de jalousie et de reproches. Le mis en cause a expliqué au tribunal qu'il avait l'intention de passer un concours pour devenir sapeur-pompier le 1er août prochain à Hao.



Après en avoir délibéré, les magistrats l'ont condamné à quatre mois de prison avec sursis. Ils ont ordonné la dispense de l'inscription de cette peine sur son casier judiciaire afin qu'il puisse passer son concours et vivre d'autre chose que du coprah.

Au cours de cette comparution immédiate, le président du tribunal a souligné la difficulté pour les prévenus transférés des îles de regagner leurs archipels lorsqu'ils échappent à la prison ferme et qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un billet d'avion ou de bateau.