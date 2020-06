Quatre élèves sur cinq de retour en cours

Depuis le 18 mai dernier, les établissements scolaires des îles du Vent ont accueilli leurs élèves de manière alternée et en groupes restreints. Cet accueil se faisait dans le respect des protocoles sanitaires mis en place, limitant la capacité d'accueil des établissements scolaires à 50 % et imposant des mesures d'hygiène strictes et des habitudes nouvelles, auxquelles les élèves et le monde de l'éducation ont dû se plier. Ce mardi, en théorie, l'ensemble des élèves étaient attendus dans les écoles, collèges et lycées des îles du Vent, dans le respect des règles d'hygiène (lavage régulier des mains, limitation des contacts directs et nettoyage des établissements) et aux heures habituelles. En pratique, ce sont 80,5% des élèves, internes originaires des îles inclus, qui ont repris le chemin de l'école mardi matin, a-t-on appris par le ministère de l'Education.Dans le détail, pour le premier degré, 84,1% des élèves étaient présents. Dans le second degré, le communiqué diffusé par le ministère fait état de deux chiffres, l'un prenant en compte les internes originaires des îles qui n'ont pas été rapatriés à ce jour, et l'autre ne les comptabilisant pas. Le directeur de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE), Thierry Delmas, a expliqué que les élèves internes à Tahiti et originaires des îles n'allaient pas être rapatriés avant "la rentrée du mois d'août". Pour le moment, seuls les rapatriements inter-archipels sont en cours. Par exemple, les collégiens de l'île de Manihi aux Tuamotu et devant se rendre au collège de Rangiroa peuvent être rapatriés. Par contre, les élèves des Marquises internes à Tahiti, ne pourront quant à eux pas revenir sur Tahiti puisqu'il s'agit généralement de lycéens et que "les internats de Tahiti et Moorea sont toujours fermés". Ces internes pourront donc continuer leur instruction via la continuité pédagogique. Ainsi, dans les collèges et lycées publics, 76,5% des élèves, internes inclus, avaient répondu à l'appel, ce qui représente 82,8% des élèves, hors internes non rapatriés.