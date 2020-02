Quatre cambrioleurs en série interpellés

L’enquête avait débuté le 17 février suite au signalement d’un résident de Pamatai. Ce jour-là, cet homme, témoin du cambriolage de la maison de ses voisins, avait prévenu les gendarmes après avoir vu les cambrioleurs s’enfuir dans une voiture. Moins d’une heure après, un individu, seul, avait été arrêté au volant de ce même véhicule en possession d’une partie des objets cambriolés.L’enquête, menée conjointement par les brigades de gendarmerie et les policiers municipaux de Faa’a et Punaauia, a depuis permis l’arrestation de trois autres individus qui sont soupçonnés d’avoir commis au moins huit cambriolages ces dernières semaines entre Faa’a et Punaauia. Les objets volés lors du cambriolage de Pamatai, dont le montant s’élevait à deux millions de Fcfp, ont également été retrouvés.Ces quatre suspects, dont deux sont particulièrement bien connus de la justice, ont été déférés devant le procureur de la République mercredi et seront jugés en comparution immédiate jeudi. Dans l’attente de cette comparution, ils ont été placés en détention provisoire.