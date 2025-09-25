

Quatre Polynésiens exposent à Cambridge

Tahiti, le 19 octobre 2025 - Quatre Polynésiens – Tahe Drollet, Miriama Bono, Hinatea Colombani et Moe Meder – participent actuellement à une exposition au musée Fitzwilliam de Cambridge, en Angleterre, centrée sur le portrait de Mai, peint par Sir Joshua Reynolds au XVIIIe siècle.



Le portrait de Mai, représentant le premier Tahitien à s’être rendu en Europe entre 1774 et 1776, est considéré comme un trésor national en Angleterre. La National Portrait Gallery de Londres a acquis l’œuvre réalisée par Sir Joshua Reynolds lors d’enchères en 2023, pour une somme record de 50 millions de livres (6,866 milliards de francs), financée par des fonds publics anglais, une collecte de donateurs, mais également avec le concours des fonds du Getty Museum de Los Angeles.



Avant le départ du portrait pour Los Angeles en 2026, plusieurs événements et expositions sont organisés en Angleterre. Un symposium réunissant plusieurs experts a été orchestré en mars 2025 par la National Portrait Gallery de Londres, auquel Hinatea Colombani, Moe Meder et Miriama Bono ont participé. En prolongement de ce symposium, une exposition du portrait à Cambridge a été prévue, avec une invitation lancée à Tahe Drollet, Miriama Bono, Hinatea Colombani et Moe Meder. Cette exposition au Fitzwilliam a été mise en scène par Rosanna Raymond, artiste maorie reconnue, membre des Pacific Sisters et fondatrice du SaVĀge K’lub.



Les quatre Polynésiens ont été invités à intégrer le collectif du SaVĀge K’lub et à participer activement à l’installation proposée par Rosanna Raymond, dans une pratique multidisciplinaire mêlant production graphique, tapa, performances, musiques et interventions poétiques. Par ailleurs, les artistes ont également été associés au choix des collections du Musée d’anthropologie et d’archéologie (MAA) de Cambridge qui sont exposées. Miriama Bono connaît bien ces collections puisque le MAA a prêté des œuvres au Te Fare Ia Manaha pour la réouverture du musée.



Le collectif a voulu réunir autour du portrait de Mai une expression du Tahiti d’hier et d’aujourd’hui, en créant un univers visuel mais aussi sonore, établissant un pont visuel et sensoriel entre Tahiti et Cambridge. Hinatea Colombani a ainsi mis en scène une activation de l’exposition autour d’un texte qu’elle a dédié à la mémoire de Mai. Outre leurs propres créations, il était également essentiel pour les artistes de rassembler plusieurs aspects de la création contemporaine tahitienne autour du portrait de Mai, notamment en prêtant plusieurs objets artisanaux issus de leurs collections personnelles. Tahe Drollet a par ailleurs produit spécialement pour l’exposition des motifs intégrés aux papiers peints muraux.



C’est donc une très belle opportunité pour ces artistes de participer à un projet artistique ambitieux et novateur, alliant collections muséales et création contemporaine. Une expérience d’autant plus précieuse qu’elle est parrainée par une artiste influente, Rosanna Raymond, ayant collaboré avec de nombreuses institutions au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre. Une expérience formatrice qui ouvre la voie à d’autres projets, puisque les artistes tahitiens ont déjà été sollicités pour d’autres expositions contemporaines dans le Pacifique.



Le portrait de Mai sera exposé pendant trois ans à Los Angeles à partir de 2026, offrant une occasion aux voyageurs tahitiens de l’admirer au Getty Museum. Des événements culturels et artistiques seront également prévus à Los Angeles, avant le retour du portrait à Londres en 2029.



Rédigé par d'après communiqué le Dimanche 19 Octobre 2025 à 17:29




