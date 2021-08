Quatorze morts et des hospitalisations sans précédent

Tahiti, le 9 août 2021 - Outre les 9 morts liées au Covid ce week-end et 5 nouveaux décès lundi, le nombre des 159 hospitalisations dépasse désormais de très loin le pic de la première vague épidémique fin 2020-début 2021 au fenua.



Le bilan épidémiologique publié lundi par la plateforme Covid-19 du Pays fait état de neuf morts liées au Covid entre vendredi et dimanche, auxquels se sont ajoutés cinq décès supplémentaires dans la journée de lundi. Le haut-commissaire a d'ailleurs précisé lundi soir sur TNTV qu'aucune de ces cinq dernières personnes décédées n'était vaccinée.



Mais surtout, les chiffres diffusés sur l'état de la crise sanitaire en Polynésie française montrent une accélération des plus inquiétantes des conséquences sanitaires de l'épidémie de Delta, et notamment un niveau jamais atteint jusqu'ici du nombre des hospitalisations en service Covid. Principale préoccupation des autorités sanitaires vu le niveau critique du centre hospitalier, les hospitalisations en service Covid sont passées de 100 patients vendredi à 159 ce lundi. Au plus fort de la première vague, en novembre dernier, ces hospitalisations étaient montées à 103 patients pris en charge. En service de réanimation, le bilan est passé de 14 patients vendredi à 27 ce lundi. Là encore, un bien triste record en comparaison de l'épidémie de fin 2020-début 2021.



La vaccination, quant à elle, continue de progresser sur un rythme lui-aussi sans précédent. Un total de 4 271 nouveaux primo-vaccinés ont reçu une injection durant le week-end. La campagne vaccinale bat son plein. Mais il faut bien le noter, elle mobilise elle-aussi du personnel soignant au quotidien en pleine épidémie. Une autre différence avec la première vague qui pèse sur le personnel sanitaire.