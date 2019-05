Quatorze mannequins en herbe à la Tahiti Fashion Week

Papeete, le 22 mai 2019 - Les 14 jeunes filles retenues pour la 6e édition de la Tahiti Fashion Week ont participé dernièrement à leur premier shooting photo. Un premier contact avec l'univers de la mode pour ces mannequins en herbe avant de défiler les 12, 13 et 14 juin prochains dans les jardins de l'Assemblée et au Tahiti Ia Ora Beach Resort.





Elles s'appellent, Tinihau, Tiare, Tareva, Rosemay… Elles ont entre 15 et 20/21 ans, elles sont forcément toutes belles et elles partagent toutes le même idéal partir à Milan pour des tests photos et se former au métier du mannequinat avec le partenaire de la Tahiti Fashion Week : l’agence de mannequins internationale Brave Model Management.

Mais avant de marcher sur les traces de Heitiarii Wan, gagnante de l'édition 2016, qui connaît une belle carrière internationale dans le mannequinat, les 14 jeunes filles doivent se faire remarquer pour remporter le concours organisé lors de la Tahiti Fashion Week. "Il y a un vrai potentiel de filles superbes en Polynésie, les quatorze jeunes filles qui vont défiler sont toutes splendides. Elles ont toutes leurs chances. La balle est dans leurs camps " , souligne Alberto Vivian, à l'initiative de la Tahiti Fashion Week, dont l'invité d'honneur est cette année GUESS.