Quand centre aéré rime avec solidarité

Tahiti, le 11 mai 2020 – Certains centres aérés ont mis en place un dispositif d'accueil des enfants dont les parents ont dû reprendre leurs activités professionnelles ou issus des familles les plus démunies pour leur faire bénéficier d'un soutien éducatif complémentaire des enseignements de l'école. Une initiative qui “sera reconduite la semaine prochaine”, annonce le Pays.



Suite à l'allègement du confinement annoncé le 27 avril dernier, certains centres aérés ont ouvert exceptionnellement depuis la semaine dernière sur Tahiti et Moorea. Parmi lesquels les centres de vacances ou de loisirs Chat Pito de Mahina, celui de Paea, celui de Tamarii Papeete et celui de Muriavai CEMEA. Une initiative qui a permis à des enfants dont les parents ont repris leurs activités professionnelles ou issus des familles les plus démunies en période de continuité pédagogique de bénéficier d'un soutien éducatif complémentaire des enseignements de l'école. Ces dispositifs d'accueil des enfants ont été mis en place par des associations de jeunesse, avec le soutien du ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports mais aussi des Communes.



Dans un communiqué de la présidence diffusé hier, on expliquait que cette initiative “sera reconduite la semaine prochaine”. En ce sens, la ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, avait effectué une visite de ces centres aérés. Elle aurait souhaité “s'assurer elle-même de l'application stricte des mesures sanitaires dites barrières”, mais aussi remercier les associations pour leur mobilisation.