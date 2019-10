Puta’i Taa’e condamné pour diffamation

PAPEETE, le 23 octobre 2019 - Le maire de Papara, Puta’i Taa’e a été condamné hier à 500 000 Fcfp d’amende pour diffamation envers sa directrice générale des services (DGS), Christelle Lecomte, pour avoir tenté de lui faire porter le chapeau de ses détournements d’argent public lors de son procès dans l’affaire Taatira Ia ora Papara.



Lors de son procès pour “prise illégale d’intérêts” et “recel d’abus de confiance” dans l’affaire de l’association Taatira Ia Ora Papara en avril dernier, le maire de Papara, Puta’i Taa’e, avait publiquement accusé sa directrice générale des services, Christelle Lecomte, d’être responsable de ses dérives en ne l’ayant pas averti des conséquences de ses décisions. A plusieurs reprises, l’élu Tapura avait affirmé que la jeune femme ne lui avait jamais indiqué que sa fonction de maire était incompatible avec sa qualité de président d’honneur de l’association Ia Ora Papara et qu’elle était donc responsable de ses poursuites judiciaires.



Hier matin, Christelle Lecomte a donc fait citer Puta’i Taa’e à comparaître pour diffamation. Devant le tribunal correctionnel, le conseil du tavana, Me Antz, a tenté d’expliquer que les propos de son client en tahitien avaient été mal traduits. Ce à quoi le bâtonnier Quinquis, avocat de Christelle Lecomte, a répondu que Puta’i Taa’e avait essayé de se “défausser de sa responsabilité en se retranchant” derrière sa cliente qui n’avait “jamais, au grand jamais, conseillé au maire de faire payer des voyages associatifs” aux frais de la commune.



Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu Puta’i Taa’e coupable de diffamation et l’a condamné à payer une amende de 500 000 Fcfp et à verser 100 000 Fcfp de dommages et intérêts à Christelle Lecomte.