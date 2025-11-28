

Punaauia renforce massivement les contrôles routiers pour les fêtes

Tahiti, le 5 décembre 2025 - Face aux risques accrus d’accidents en période de fêtes, la mairie de Punaauia lance un dispositif exceptionnel de contrôles routiers tout au long du mois de décembre.



À l’approche des festivités de fin d’année, la ville de Punaauia annonce un renforcement massif des contrôles routiers afin de lutter contre les comportements dangereux, en particulier l’alcool au volant. Dès ce vendredi, et durant tout le mois de décembre, la police municipale mènera quotidiennement une à plusieurs opérations sur l’ensemble de la commune.



Ces contrôles seront régulièrement conduits en coordination avec la gendarmerie et la douane, afin d’assurer une présence accrue des forces de l’ordre et de dissuader les infractions les plus à risque.



Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 5 Décembre 2025 à 13:22 | Lu 407 fois



