Punaauia rend hommage à tavana Rony

PAPEETE, le 27 août 2019 – Un an après la disparition subite du maire de Punaauia, Rony Tumahai, la commune a organisé lundi soir une cérémonie en hommage à l’ancien tavana, instituteur et directeur d’école.



Plusieurs centaines de personnes se sont réunies lundi soir à partir de 17 heures à la mairie de Punaauia pour une cérémonie en hommage à l’ancien maire de la commune, Rony Tumahai, décédé il y a tout juste un an. D’immenses photos de l’ancien édile ont été installées pour l’occasion devant le hall de la mairie. « Pour l’occasion, protestants, catholiques, adventistes et membres de l’église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ont proposé ensemble une célébration œcuménique, ponctuée de chants et de prières. Un rendez-vous placé sous le thème de la cohésion, un thème cher au cœur du tavana Ronald Tumahai », explique la mairie sur son site.



Ancien instituteur et directeur d’école, Ronald Tumahai a été maire de Punaauia de 2008 à 2018, après avoir été le troisième adjoint de Jacques Vii dès 1995, puis son premier adjoint à partir de 2001. Devant la famille de l’ancien maire, plusieurs proches, simples administrés ou personnalités politiques, l’actuel maire de Punaauia, Simplicio Lissant, lui-même ancien premier adjoint de Rony Tumahai, a salué un homme « rempli d’amour pour sa famille mais aussi pour sa commune ».



« A 20 heures, l’atmosphère solennelle a laissé place à une ambiance festive et bon enfant, ponctuée par des prestations de danseurs de la troupe « O Punaauia » et des chansons jouées et chantées par les élèves de l’école Marurai School Ukulele », souligne la commune.