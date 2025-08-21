

Protocole signé à la Polynésienne des eaux

Tahiti, le 8 septembre 2025 - Un protocole d'accord a été signé entre l'intersyndicale et la direction de la Polynésienne des eaux ce lundi. “Nous avons eu en face de nous une direction très à l'écoute, contrairement à d'autres sociétés”, se sont félicités les syndicats.



Comme cela était envisagé vendredi lorsqu'ils se sont quittés, la direction de la Polynésienne des eaux et les syndicats se sont retrouvés ce lundi. Après une heure et demie de discussion tous sont sortis un grand sourire aux lèvres après la signature d’un protocole d'accord mettant fin à la grève. Le premier secrétaire adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic, a insisté sur le fait que les négociations avec la direction ont été “très constructives” : “Depuis le début nous avons eu en face de nous une direction très à l'écoute, contrairement à d'autres sociétés. Ce n'est pas pour jeter des fleurs à la direction mais cela a été très constructif.”



Le syndicat O oe to rima considère aussi que la réunion a “bien avancé puisqu’on a signé un protocole d’accord. Lorsqu’on s’est quitté vendredi dernier, il y avait juste quelques éléments sur lesquels ont devait s’entendre avec la direction”. C’est chose faite ce lundi, le syndicat précise que la direction a “très bien compris notre position”. O oe to oe rima reconnait tout de même que la Polynésienne des eaux est restée “ferme sur les points les premiers jours et il a fallu la troisième journée pour qu’on arrive à débloquer la situation”.



Le code du travail du Fenua plafonne à 25 ans la prime d'ancienneté des salariés dans une société. La Polynésienne des eaux accepte de prolonger de trois ans supplémentaires, jusqu’à 28 ans, la majoration liée à l’ancienneté pour les salariés qui ont atteint 25 ans.

“La direction a répondu favorablement à tous les points demandés” La grille salariale a aussi été revue à la hausse et les salariés devraient bénéficier d’une augmentation en fonction de leur catégorie. O oe to ‘oe rima précise que cette revalorisation est surtout liée à la “cherté de la vie” et qu’elle “va se faire en deux étapes, la première à la fin de l’année et la seconde l’année prochaine. Ce qu’on a obtenu avec la SPEA on va essayer de le répercuter dans d’autres entreprises”.



“Tous les points sont toujours importants et la direction a répondu favorablement à tous les points demandés par les salariés”, se félicité Cyril Le Gayic.



Autre revendication pour laquelle les syndicats ont obtenu gain de cause : la prime-panier “surtout pour ceux qui sont sur le terrain” précise O oe to oe rima. “On a avancé et on a fait en sorte que cette prime évolue jusqu’à 2028 où elle sera à 800 francs, c’est une bonne chose mais on est toujours loin de la réalité. J’aurais préféré qu’elle soit réévaluée 1500 francs”, regrette le syndicat pour qui, “quand tu prends une baguette de pain et un pâté, ta prime est partie alors qu’il manque la bouteille d’eau et le jambon par exemple”.



Le premier secrétaire adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic, rappelle que lorsque l'intersyndicale a déposé les différents préavis de grève “il n'y a pas eu une seule fois dans ma tête la volonté d’entrer en grève. Quand tu vois en face de toi une direction qui est ouverte à la discussion, tu ne penses vraiment pas à l'application du préavis de grève. Par contre quand tu as en face de toi une direction bloquante, défavorable, grincheuse, il y a de quoi utiliser le préavis de grève pour faire comprendre à cette direction que le dialogue social c'est entre deux partenaires et non pas à sens unique”.



