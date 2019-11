Projet de Rahui sur 1042 ha de lagon à Atimaono

Tahiti, le 27 novembre 2019 - Le conseil des ministres a validé lors de sa séance de mercredi le projet des communes de Papara et Teva i Uta pour la création d'une zone de pêche réglementée de 1042 hectares à Atimaono dans laquelle la pêche sera interdite pendant 2 ans.



Face au constat d’une diminution importante des ressources halieutiques dans leur lagon respectif, les communes de Papara et de Teva I Uta se sont engagées depuis plusieurs années dans une démarche de préservation de leurs ressources lagonaires.



Des travaux menés de concert par les deux communes, suivant une démarche participative, ont permis d’aboutir à un projet commun de zone de pêche réglementée (ZPR) dans le lagon de Atimaono. Celle-ci s'étend de la passe Te Avaraa à la passe Aifa. Cette zone, d’une superficie de 1042 hectares, à cheval sur les deux communes, sera fermée à la pêche pendant deux ans afin de reconstituer la ressource. Seules deux sous-zones, l’une en bordure du littoral et l’autre à l’extérieur du lagon, seront ouvertes partiellement à la pêche.



Le travail remarquable de consultation publique mené par les deux communes et le bon accueil du projet par la population est à noter. Le comité de gestion de cette ZPR sera constitué à part égale d’élus et de représentants de la société civile issus des deux communes. Le Conseil des ministres a répondu mercredi favorablement à ce projet. Il concrétise la volonté du Pays de créer un réseau de ZPR autour de l’île de Tahiti, à raison d’une ZPR au moins par commune. Celle de Atimaono constituera la 13e ZPR de l’île de Tahiti.