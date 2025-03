Projet d'extension à Hyper U Pirae

Tahiti, le 20 mars 2025 – Un projet d'extension de la galerie marchande d'Hyper U à Pirae est étudié par l'Autorité polynésienne de la concurrence (APC). Il s'agit d'installer deux nouvelles enseignes : "Multimédia Electroménager U" et "Parapharmacie U Lafayette".



L'Autorité polynésienne de la concurrence a été saisie d'un projet d'extension d'un magasin de commerce de détail sous l'enseigne "Hyper U" dans sa galerie marchande de Pirae. L'opération consiste à réaménager cette galerie en y installant deux nouvelles enseignes : "Multimédia Electroménager U" et "Parapharmacie U Lafayette", et en y déménageant également la "Boutique U". Les tiers intéressés par ce projet ont jusqu'au 31 mars pour se manifester auprès de l'APC et présenter leurs observations éventuelles sur ce projet d'aménagement commercial.