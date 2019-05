Projet Wake up! Vous avez jusqu’au 31 mai

PAPEETE, le 25 mai 2019 - La Communauté du Pacifique a lancé en 2017 une première édition du projet Wake up ! Ce projet invite les jeunes générations à imaginer des messages pour sensibiliser d’autres jeunes à la prévention des maladies non transmissibles. Invités d’abord à produire des vidéos, les inscrits doivent maintenant créer des bandes dessinées.



" La communication par les pairs est plus efficace sur bien des plans : confiance dans le message et l’interlocuteur, mode de transmission adapté, identification plus facile, etc. ", affirme Solène Bertrand-Protat, conseillère en maladies non transmissibles à la Communauté du Pacifique (CPS).



Les maladies non transmissibles, ou MNT, sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, les cancers. Leur prévalence est très élevée dans le Pacifique. Or elles sont des freins au développement socioéconomique.



Les plus jeunes touchés par les MNT



Par ailleurs, elles touchent des populations de plus en plus jeunes. Autrefois réservées aux adultes, les MNT sont aujourd’hui de plus en plus diagnostiquées chez les jeunes. Le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, une mauvaise alimentation (riche en sucre, en sel, en graisses, en aliments transformés et pauvre en fruits et légumes) conjugués à la sédentarité, constituent les principaux facteurs de risque.



" Les jeunes prêtent peu d’attention aux messages diffusés par les adultes car nous ne faisons pas partie de leur ‘cercle’, nous n’utilisons pas les bons moyens de communication pour capter leur attention, nous véhiculons une image de moralisateurs, etc ."



Partant de ce constat, la CPS a lancé Wake up ! Un projet qui lutte contre les maladies non transmissibles en diffusant des messages aux plus jeunes, via les plus jeunes.



Le projet, né il y a deux ans, encourage l’expression à travers les médias et les arts. En 2017, Wake up ! a demandé à des groupes de jeunes à produire des vidéos originales et, en 2018, des fresques murales ont été créées à partir de ces vidéos. Cette année, place aux bande dessinées (BD).



Les BD seront principalement diffusées via les réseaux sociaux. " Ces supports seront également utilisés dans le cadre de nos interventions auprès des populations ou des formations que nous réalisons à destination des professionnels de santé ", annonce Solène Bertrant-Protat.



Avoir entre 18 et 30 ans



Pour en savoir plus sur Wake up !, une petite vidéo existe. Il y a aussi un espace dédié sur le site de la CPS pour connaître les modalités d’inscription. Saches que pour y participer il faut avoir entre 18 et 30 ans et se présenter en équipe de 3 personnes maximum.



Les critères de sélection sont les suivantes : l’originalité de l’œuvre, la qualité de l’expression/la conception graphique.

Le jury examinera également la manière dont votre création artistique répond à la problématique des MNT, que ce soit les maladies, leurs facteurs de risque ou de manière plus générale, le milieu de vie. " N’oubliez pas que ces créations auront pour objet de faire participer le public à une réflexion nouvelle sur les MNT et leurs facteurs de risque ", insiste la CPS.



Vous avez jusqu’au 31 mai pour présenter vos créations. La liste des équipes retenues sera rendue publique au plus tard le 30 juin 2019.



Les lauréats participeront à un atelier de formation, qui se tiendra à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, en août 2019. Cet atelier de trois jours permettra de se familiariser avec le thème des MNT et d’apprendre les techniques de l’illustration. À l’issue de cette formation, les jeunes seront invités à créer une bande dessinée dans leur pays d’origine avec l’aide d’un professionnel de l’infographie.