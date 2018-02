Procès Ellacott : l’accusé livre sa version des faits

Henri T évoque le passage de la voiture de la victime sur le bord de route où il se trouve : « on a entendu la voiture passer, elle roulait vite alors j’ai fait un geste pour qu’elle aille plus doucement. A partir de là, tout le monde a gueulé, moi aussi. Il (la victime) a fait 50 mètres puis est revenu vers moi. Mes souvenirs sont inexacts, il me demandait si j’avais un problème, je lui ai dit qu’il fallait faire doucement. Lui aussi s’est énervé. De là, ça a commencé à être chaud entre nous. On s’insultait, on disait plein de choses. Je lui ai dit « descends, on va s’expliquer », il a accéléré, c’était bizarre, je ne me sentais pas bien. Il a fait des acoups en arrière, je me suis dit que s’il ne s’arrêtait pas, il allait m’écraser (…) Je suis tombé. Au moment de me lever, j’ai entendu la voiture grogner sur l’asphalte. Il venait vers moi, j’ai juste sauté, j’ai senti un grand choc. Pourquoi il m’a fait ça ? Je voulais le rattraper. Je roulais très très vite. Je ne sais pas à quel moment j’ai tamponné l’arrière. Je ne sais pas dire comment et pourquoi. Là, j’ai commencé à m’énerver. J’ai senti la colère monter, ça montait, ça montait… (…) Mon but était de le rattraper (…) Je suis descendu, je suis allé le voir et je l’ai tapé. On s’est battus. Je l’ai tapé puis Veteari est monté dans la voiture, il donnait aussi des coups. Après, on a réussi à le mettre à le mettre à l’arrière, je voulais encore le taper. Je pnese que je suis descendu de la voiture car j’ai entendu les cris des filles (…) J’ai pris Sandy par les épaules, je l’ai jeté par terre. J’ai recommencé à le taper, c’est peut-être là que sa copine est venue, Veteari m’a dit : « arrête, il y a une fille dessus. » Je l’ai prise, je pense que je l’ai jetée. Après, on a continué à taper. La fille revenait encore. Après, je suis monté dans le land rover, je n’étais plus moi-même dans ce moment de violence. »