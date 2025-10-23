

Prisons: Darmanin présente un plan "zéro portable"

Paris, France | AFP | vendredi 21/11/2025 - Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé vendredi le lancement d'un plan "zéro portable", visant à rendre six établissements pénitentiaires "complètement étanches" aux mobiles.



Ce plan d'expérimentation démarre "dès aujourd'hui", a assuré le garde des Sceaux lors d'une visite de la prison de la Santé, à Paris. Une enveloppe de 29 millions d'euros y est consacrée, a précisé le directeur de l'administration pénitentiaire, Sébastien Cauwel.



"Ce seront plus de 5.500 détenus qui seront concernés", selon ce dernier.



Les six prisons choisies sont les maisons d'arrêt de la Santé, Arras, Dijon, Toulouse, Toulon et Rennes. Dans certaines d'entre elles, l'envoi de téléphones ou de drogue est "un sport quotidien", a déclaré Gérald Darmanin, qui a souligné que "80.000" téléphones portables avaient été saisis dans les établissements pénitentiaires en 2024.



Les travaux de sécurisation seront réalisés "en moins de six à sept mois", a précisé le ministre.



Pour assurer cette étanchéité, des scanners seront installés pour les paquetages des détenus, ainsi que des portiques à ondes millimétriques car, selon lui, "il était plus compliqué de prendre l'avion que de rentrer dans une prison".



Le coût des systèmes de brouillage de téléphone, "extrêmement efficaces", est chiffré "entre quatre et cinq millions d'euros par établissement".



La couverture des cours de promenade sera faite pour l'année 2026 pour empêcher les "projections" de téléphones dans les enceintes de ces prisons.



L'objectif est ensuite de généraliser ce dispositif à l'ensemble des établissements pénitentiaires en France.



Ce "réarmement de la sécurité" s'inscrit dans la continuité de réformes inspirées de la "loi anti-mafia italienne" pour "lutter contre la récidive" et doit notamment "empêcher des chefs de réseau de commander des assassinats" depuis leur cellule, a expliqué M. Darmanin.



Le ministre a également annoncé le recrutement de 1.000 agents pénitentiaires supplémentaires l'année prochaine, précisant que c'était "le plus fort recrutement de toutes les administrations".

le Vendredi 21 Novembre 2025 à 03:15 | Lu 53 fois





