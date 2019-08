Prison ferme pour les importateurs d'ice et d'héroïne

PAPEETE, le 1er août 2019 - Les deux hommes interpellés le 26 juillet dernier à l'aéroport de Tahiti Faa'a en provenance de Los Angeles ont été présentés en comparution immédiate hier. Le prévenu qui transportait 69 grammes d'ice et 6 grammes d'héroïne a été condamné à quatre ans de prison ferme, son complice à deux ans de prison ferme.



En l'espace d'un mois, les deux hommes avaient effectué trois allers-retours entre la Californie et Tahiti. C'est au retour de leur dernier voyage, le 26 juillet dernier, qu'ils ont été interpellés à l'aéroport de Tahiti Faa'a. L'un d'entre eux transportait 69 grammes d'ice et 6 grammes d'héroïne in corpore.



Présentés en comparution immédiate hier, les deux prévenus, tous deux âgés de 28 ans, ont indiqué qu'ils se rendaient régulièrement aux Etats-Unis afin d'y passer des “vacances” . Selon leurs déclarations, ils n'avaient pas prévu d'importer de la drogue et auraient décidé de le faire après s'être fait voler de l'argent. Explications très légères pour le procureur de la République qui s'est étonné que deux hommes, socialement insérés, se lancent soudainement dans le trafic.