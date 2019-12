Prison ferme pour les auteurs de la course-poursuite de Papara

Tahiti, le 14 décembre 2019 - Un homme et une femme, respectivement âgés de 31 et 24 ans, ont été condamnés jeudi en comparution immédiate à deux et un an de prison ferme. Ils étaient poursuivis pour avoir provoqué à une course-poursuite avec les forces de l’ordre à Papara le 24 octobre.



Après deux renvois, les auteurs de la course-poursuite de Papara ont été présentés en comparution immédiate jeudi pour répondre de nombreuses infractions dont celles de « violence aggravée », « refus d’obtempérer » et « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants ». Le 24 octobre, l’homme – qui était recherché dans le cadre d’un trafic d’ice- avait été aperçu au volant d’un véhicule à Faa’a. Repéré par les gendarmes, il avait réussi à fuir et avait pris contact avec l’une de ses connaissances, une jeune mère de famille, afin que cette dernière l’aide à se « cacher » .



La jeune femme avait alors accepté de prendre sa voiture pour emmener l’individu à la Presqu’île. Une nouvelle fois repérés par les forces de l’ordre, les deux prévenus s’étaient alors lancés dans une course folle au cours de laquelle ils avaient forcé des barrages en blessant plusieurs gendarmes au passage. Interpellés en fin d’après-midi, l’homme et la femme se trouvaient sous l’emprise de l’ice.