Près du quart des canons Caesar français livrés à l'Ukraine

Kiev, Ukraine | AFP | jeudi 16/06/2022 - La livraison de 18 canons Caesar à l'Ukraine, dont six supplémentaires annoncés jeudi à Kiev par le président français, ampute de près du quart le stock de l'armée française de ce type de matériel.



Au début du conflit, le 24 février, l'armée de Terre française disposait de 76 Caesar, des canons de 155mm montés sur camion d'une portée de 40 kilomètres.



"Le choix de donner six Caesar supplémentaires (à l'Ukraine), soit 18 au total répond à une nécessité immédiate de survie des Ukrainiens face aux Russes", justifie-t-on au ministère des Armées, précisant que ceux-ci étaient prélevés sur "les réserves de l'armée de Terre".



"Comme le président(Volodymyr) Zelensky l’a dit, le Caesar faisait la différence sur le terrain, par la précision de ses tirs et par sa capacité à échapper aux ripostes adverses", ajoute-t-on de même source.



Ces canons livrés à l'Ukraine n'ont à ce stade pas fait l'objet de commandes pour reconstituer l'inventaire français, a précisé le ministère à l'AFP.



En février, le Premier ministre d'alors, Jean Castex, avait signé avec Nexter, fabricant du Caesar, un contrat de 600 millions d'euros pour développer une version blindée et modernisée du Caesar, le "Caesar NG", et en acquérir 33 exemplaires, livrables à partir de 2026.



Ceux-ci doivent remplacer les antiques canons automoteurs AUF-1 encore en service et qui datent du début des années 1980.



"En amont du déplacement du Président de la République à Kiev, il a été demandé au PDG de Nexter (...) de revoir son organisation et de pouvoir travailler sur un mode +de guerre+ pour être capable de produire des Caesar beaucoup plus rapidement pour l'armée française", affirme le ministère, sans plus de précision.



La fabrication d'un système Caesar prend actuellement plus de 18 mois, selon Nexter.