Près de 2 500 dengues 2 en moins d’un an

Pas moins de 2 499 cas de dengue de type 2 ont été déclarés au bureau de veille sanitaire depuis le premier cas importé du virus en février 2019, rapporte le dernier bulletin de l’autorité de surveillance sanitaire en Polynésie. Le virus, qui n’avait pas circulé depuis l’an 2000, est toujours en phase « épidémique » avec 74 cas nouveaux sur la dernière quinzaine. Plus de la moitié des cas sont des moins de 20 ans, plus exposés car moins immunisés contre ce virus. Et pas moins de 110 personnes ont été hospitalisées pour une dengue 2 depuis le début de l’épidémie.Le bulletin précise que 13 îles sont toujours en phase épidémiques : Tahiti, Bora Bora, Moorea, Nuku Hiva, Raiatea, Huahine, Rangiroa, Ua Pou, Taha’a, Hiva Oa, Ua Huka, Tubuai et Fatu Hiva. Sept îles sont par ailleurs en phase d’alerte : Takaroa, Maupiti, Tikehau, Arutua, Tureia et Tahuata. Le bureau de veille sanitaire recommande une prévention individuelle avec répulsifs, moustiquaires ou diffuseurs et l’élimination des gîtes larvaire autour du domicile.