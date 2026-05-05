

“Prenez la mer, pas les risques”

Tahiti, le 23 mai 2026 – Le haut-commissariat a lancé ce samedi la nouvelle campagne des journées de sécurité des loisirs nautiques et de plaisance, qui se poursuivra jusqu’en octobre dans l’ensemble des archipels. Contrôles en mer, prévention et sensibilisation : l’État veut à la fois réduire le nombre d’accidents, encore jugé trop élevé, et mieux faire respecter les règles liées à la protection du milieu marin, notamment autour de l’observation des baleines.





À l’approche de la haute saison des activités nautiques et de l’arrivée des baleines, l’État remet l’accent sur la sécurité en mer. Le haut-commissariat a annoncé ce samedi, dans un communiqué, le lancement de la campagne 2026 des journées de sécurité des loisirs nautiques et de plaisance (JSNLP), un dispositif qui sera déployé jusqu’au mois d’octobre à Tahiti, Moorea et dans les archipels. Comme chaque année, cette campagne vise autant les plaisanciers que les professionnels de la mer, les plongeurs, chasseurs sous-marins ou encore les pratiquants d’activités nautiques. Des opérations de sensibilisation seront menées, mais aussi des contrôles en mer destinés à rappeler les règles de sécurité et de protection de l’environnement marin.



Deux priorités ont été fixées cette année : limiter les accidents en mer et mieux encadrer l’observation des baleines, alors que de nouvelles distances réglementaires sont désormais applicables. Le haut-commissariat rappelle que les secours restent fortement sollicités en Polynésie. En 2025, le JRCC Tahiti – le centre chargé du sauvetage en mer – a coordonné plus de 530 opérations d’assistance et de secours, permettant de secourir 293 personnes.



L’accent mis sur les comportements à risque



La campagne mobilisera plusieurs services de l’État, dont la gendarmerie maritime, la gendarmerie nationale, la police aux frontières et le JRCC, en partenariat avec les services du Pays comme la Direction polynésienne des affaires maritimes, la Direction des ressources marines ou encore la Direction de l’environnement. L’Office français de la biodiversité participera également aux opérations, notamment via l’embarquement d’observateurs et d’experts lors des contrôles.



Les autorités insistent particulièrement sur les comportements à adopter avant toute sortie en mer. Vérification du matériel de sécurité, consultation de la météo, information des proches ou encore présence de moyens de communication et d’alerte à bord figurent parmi les principaux rappels adressés aux usagers. Une vigilance renforcée autour des activités à risque, comme la plongée ou la chasse sous-marine, est également annoncée après plusieurs accidents récents. Si la prévention reste privilégiée, le haut-commissariat prévient que les comportements jugés dangereux ou les infractions répétées pourront donner lieu à des verbalisations.

En cas d’incident en mer, les autorités rappellent enfin que le JRCC Tahiti peut être contacté sur le canal VHF 16 ou via le numéro d’urgence 16, accessible gratuitement depuis un téléphone fixe ou portable.



Rédigé par D'après communiqué le Samedi 23 Mai 2026 à 13:16 | Lu 187 fois



