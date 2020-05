Premiers retour d'étudiants vers la Martinique et la Guadeloupe

Paris, France | AFP | jeudi 28/05/2020 - Le premier vol pour les étudiants ultramarins qui se trouvaient en métropole et qui souhaitaient rejoindre leur territoire d'origine a eu lieu jeudi, vers la Martinique et la Guadeloupe, a indiqué le ministère des Outre-mer.



Il était composé de 103 Martiniquais et 160 Guadeloupéens, alors qu'un vol vers la Guyane transportant 29 étudiants est prévu vendredi, un autre vers Saint-Pierre-et-Miquelon transportant 75 étudiants samedi, ainsi qu'un vol vers La Réunion pour 40 étudiants.



Opérés par Air France, Air Austral et Air Saint-Pierre, les vols ont été négociés par le ministère à des conditions tarifaires avantageuses.



"Un couloir sanitaire a été mis en place afin d'assurer une sécurité maximale aux étudiants durant tout leur trajet vers l'avion", a indiqué le ministère dans un communiqué. "Un test est effectué et la température de chaque étudiant est contrôlée avant l'embarquement: si le test est positif, l'étudiant concerné est réintégré dans un centre dédié pour une nouvelle quatorzaine".



Actuellement les vols pour les Outre-mer se font au compte-goutte, avec la nécessité d'un "motif impérieux" pour embarquer. Et à l'arrivée, les passagers ont l'obligation d'une "quatorzaine stricte", qui jusqu'à présent se faisait obligatoirement à l'isolement dans un hôtel dédié. Mais depuis un récent avis du Conseil constitutionnel, elle peut s'effectuer à domicile, mais au risque de contaminer ses proches.



Les étudiants qui acceptent d'effectuer leur quatorzaine dans des hôtels prévus par le ministère sont prioritaires pour ces vols, avait expliqué récemment à l'AFP le délégué interministériel Maël Disa.