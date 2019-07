Premiers gagnants du jeu Be Happy 2019

Le premier tirage du grand jeu concours BE HAPPY a eu lieu le jeudi 25 juillet à 10h30 en direct sur les ondes de Radio 1 et Tiare FM ! Pour y participer, il fallait remplir un bulletin de participation disponible dans le Tahiti Infos chaque jour et joindre 5 tickets non gagnants des jeux Astro, Coco Bingo ou bien ‘Ori Tahiti et de déposer le tout dans l’urne présente dans votre point de Vente. Les 20 heureux gagnants ont eu la chance de remporter de super cadeaux à savoir :



le 1er prix : Un package pour deux personnes à l’hôtel InterContinental Bora-Bora Resort & Thalasso comprenant 2 nuits en villa sur pilotis Emeraude, sans petits déjeuner avec 2 billets d’avion, est remporté par TEURIRAI Moeata

les 2e : Un package pour deux personnes à l’hôtel InterContinental Tahiti Resort & Spa comprenant 2 nuits en chambre supérieure vue jardin, petits déjeuners américains inclus, sont remportés par MEZIANNE Bétrice

le 3e prix : Un package pour deux personnes à l’hôtel InterContinental Tahiti Resort & Spa comprenant 2 nuits en chambre supérieure vue jardin, petits déjeuners américains inclus, sont remportés par TEMANUPAIOURA Louisa

du 4e au 10e prix : PERRY Patrick, ASINIERE Régine, MARE Christelle, KELLY Jocelyne, HURUPA Hinaraurea, TUAIAVA Thérèse, EBB Ida remportent chacun une enceinte Get together mini denim MARLEY offerte par Vodafone,

du 11e au 20e prix : TUUIA Rosina, OTARE Augusta, TAMEMATEA Germaine, MANOANUI Tarue, CHEONG YU Tino, GOBRAIT Richard, APEANG Yee Gniuk Tai, LAM Karine, TUAIRA Félix, DOOM Laetitia remportent chacun une pochette cadeau de tickets à gratter offerte par la Pacifique des Jeux

Les gagnants pourront récupérer leurs lots au Fare Loto avec leur pièce d’identité dès le lendemain du tirage.



Le second tirage aura lieu le jeudi 22 août et les 20 lots seront :



1er prix : Un jet Sea Doo, Spark 3P 90 CV 63 KD avec une remorque GLV BW1312V, 3 gilets swoosh neolite bleu XL, un kit de 3 feux à main Solas, un system Anchor d’une valeur total de 1.533.690 F.

2e prix : Un smartphone One Plus 6 de 64 Go dual sim avec un abonnement Giga d’un an offert par Vodafone,

3e et 4e prix : Un package pour deux personnes à l’hôtel InterContinental Tahiti Resort & Spa comprenant 2 nuits en chambre supérieure vue jardin, petits déjeuners américains inclus,

5e au 11e prix : Une enceinte Get together mini denim MARLEY offert par Vodafone,

12e au 20e prix : Une pochette cadeau de tickets à gratter offert par la Pacifique des Jeux F.

Venez également tenter votre chance avec la Caravane du Tiurai qui assurera des animations du 1er au 14 août dans certains points de vente de Tahiti et Moorea. Durant ces animations vous pourrez gagner des goodies et des tickets à gratter.



Vous pourrez aussi remporter un lot grâce au » Tirage du détaillant » : au début de chaque animation, un heureux élu sera tiré au sort et remportera une pochette cadeau de ticket à gratter d’une valeur de 1.000F. Le gagnant viendra la récupérer dans le point de vente concerné.



Le grand jeu concours est organisé en partenariat avec Nautisport, InterContinental, Tahiti infos, Vodafone, Radio 1 et Tiare Fm. Ce jeu est exclusivement réservé aux majeurs. Règlement déposé chez maître ELIE.