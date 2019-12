Première visite de Fritch au foyer Te Pare

Le foyer d’action éducative Te Pare assure l’accueil et l’hébergement de mineurs ou jeunes majeurs en danger ou délinquants, garçons ou filles, pour une durée de 6 à 12 mois, à la suite d’un placement administratif ou judiciaire. Ce foyer est le fruit d’une initiative qui réunit le Pays, l’Etat, et l’association Te Pare. Une dizaine de personnes, salariées de l’association, des moniteurs et des éducateurs notamment, travaillent dans cette structure, le terrain et les bâtiments étant mis à disposition par le Pays.



Dans ce foyer, un suivi individualisé est mis en œuvre, avec un accompagnement dans les démarches administratives et judiciaires, des activités éducatives et pédagogiques et une action d’insertion préprofessionnelle, avec notamment des stages de découverte en entreprise.