Première demande d'exploitation minière en haute mer, colère des ONG

New York, États-Unis | AFP | mardi 29/04/2025 - Profitant de la porte ouverte par Donald Trump, l'entreprise canadienne The Metals company (TMC) a annoncé mardi avoir déposé la première demande d'exploitation minière dans les eaux internationales, au grand dam des défenseurs des océans vent debout contre cette nouvelle industrie.



La demande d'exploitation commerciale, adressée aux autorités américaines par la filiale TMC USA, concerne des parcelles d'un total de plus de 25.000 km2 dans la zone de Clarion-Clipperton (CCZ) dans le Pacifique, pour ramasser des "nodules polymétalliques" riches en minéraux stratégiques pour la transition énergétique, comme le nickel des batteries ou le cuivre des câbles électriques.



"Aujourd'hui marque une étape majeure, non seulement pour TMC USA, mais aussi pour l'indépendance en minerais et la résurgence industrielle de l'Amérique", a commenté le PDG de TMC Gerard Barron.



"Avec le ferme soutien de Washington (...) nous sommes impatients de fournir le premier projet mondial d'extraction commerciale de nodules", a-t-il ajouté.



L'entreprise canadienne, espérant être la première à aller aspirer les nodules polymétalliques, sorte de galets riches en métaux critiques, avait annoncé en mars vouloir solliciter le premier contrat d'extraction minière commerciale en haute mer, via l'administration américaine, pariant sur la volonté de l'administration Trump de libérer les Etats-Unis de la dépendance aux métaux chinois.



Un changement de stratégie choc: initialement, la société voulait déposer sa demande fin juin auprès de l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM), qui a juridiction sur les fonds marins des eaux internationales.



TMC a justifié ce court-circuitage de l'AIFM par la lenteur de l'organisation à adopter le "code minier" qui doit établir les règles d'extraction minière commerciale en haute mer.



Quelques semaines seulement après cette annonce choc de TMC, le président américain a signé un décret visant à accélérer l'examen des candidatures et la délivrance de permis d'exploitation, y compris dans les eaux internationales.



Et ce en vertu d'une loi américaine de 1980 qui établit des règles pour l'exploration et la "récupération commerciale" des minerais des fonds marins dans les eaux internationales, les Etats-Unis n'étant pas membres de l'AIFM.



- "Mépris total" -



Les Etats-Unis estiment que l'extraction minière sous-marine pourrait créer 100.000 emplois et augmenter de 300 milliards de dollars leur PIB, sur dix ans, selon un responsable américain, qui a également mis en avant la volonté des Etats-Unis de devancer la Chine dans ce domaine.



Pékin a d'ailleurs vivement dénoncé le coup de force de Donald Trump, l'accusant d'enfreindre le droit international et de nuire "aux intérêts de la communauté internationale dans son ensemble".



Selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui a créé l'AIFM, mais que les Etats-Unis n'ont jamais ratifiée, les fonds marins des eaux internationales sont considérés comme "patrimoine mondial de l'humanité".



Dans ce contexte, l'annonce de TMC "restera dans les mémoires comme un acte de mépris total pour le droit international et le consensus scientifique", a dénoncé mardi Ruth Ramos, de Greenpeace.



Les défenseurs des océans estiment que l'extraction minière sous-marine menace des écosystèmes cruciaux et encore peu connus.



Emma Wilson, du groupement d'ONG Deep Sea Conservation Coalition, a dénoncé auprès de l'AFP le comportement "sans scrupules et dangereux" de TMC, appelant désormais les Etats membres de l'AIFM à décider d'un moratoire sur l'activité controversée lors de leur réunion de juillet.



"Cela enverrait le signal clair aux Etats et entreprises qui choisissent d'agir en dehors de l'AIFM que la communauté internationale est unie pour défendre le droit international", a-t-elle plaidé.



TMC a précisé avoir déposé auprès de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOOA), compétente en vertu de la législation de 1980, des demandes d'exploration pour deux zones dans la CCZ, en plus de la demande de permis d'exploitation pour une de ces zones.



Au total, les deux zones déjà en partie explorées par TMC via un contrat avec l'AIFM contiennent environ 15,5 millions de tonnes de nickel, 12,8 millions de tonnes de cuivre, 2 millions de tonnes de cobalt et 345 millions de tonnes de manganèse, selon les estimations de l'entreprise.



Des métaux stratégiques pour l'électrification croissante du monde et notamment les batteries des voitures électriques.