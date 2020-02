Première candidature pour Jacky Bryant à Arue

Tahiti, le 1er février 2020 - Le leader de Heiura-Les Verts, Jacky Bryant, a annoncé samedi qu’il mènerait une liste « Porionuu I Arue » lors des élections municipales de mars prochain.



Après avoir longtemps bataillé face à Gaston Tong Sang à Bora Bora, le directeur d’école, leader de Heiura-Les Verts et ancien représentant UPLD présentera sa candidature à Arue lors des municipales des 15 et 22 mars 2020. A l’occasion d’une conférence de presse organisée samedi matin au Tombeau du roi à Arue, l’ancien ministre de l’Environnement a indiqué que le thème central de sa liste serait évidemment la « transition écologique » avec la mise en place d’un schéma directeur articulé autour de quatre problématiques : la transition énergétique, la biodiversité, la question des conséquences du réchauffement climatique et de la montée des eaux, et, enfin, la thématique de l’addiction aux écrans et aux réseaux chez les jeunes.



Interrogé samedi, Jacky Bryant indique que son programme a notamment pour ambition de « rendre une identité » à des jeunes « déracinés » . Il explique également l’importance du patrimoine historique de Arue et de la nécessité de ressusciter ce dernier. La liste Porionuu I Arue, dont fait partie l’autre figure de Heiura-Les Verts, Karl Réguron, comptera notamment des étudiants de l’UPF soucieux de s’investir dans la commune.