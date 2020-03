Premier cas de coronavirus en Guadeloupe

Paris, France | AFP | jeudi 12/03/2020 - Un premier cas de coronavirus a été détecté jeudi en Guadeloupe, "chez une femme de 36 ans à son retour d’une croisière avec ses proches", ont annoncé la préfecture et l'Agence régionale de santé dans un communiqué.



"Sa famille proche avait séjourné en Haute-Savoie quelques jours dans la semaine précédant cette croisière. La patiente est arrivée directement au service de maladies infectieuses du CHU accompagnée de son mari, sa fille et un ami après évaluation du centre 15", précisent les mêmes sources.

"À cette heure, son état de santé ne nécessite pas qu’elle soit maintenue en hospitalisation", mais elle "fera l’objet d’un confinement et d’une surveillance régulière".

Il s'agit du 19e cas avérés en Outre-mer: il y en a six en Guyane, quatre à la Martinique, quatre à La Réunion, deux à Saint-Martin (dont un guéri), un à Saint-Barthélemy et un en Polynésie.

Seuls la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont pas encore recensé de cas.

Les Outre-mer sont toujours au stade 1 de l'épidémie, contrairement à la métropole. Mais la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à partir de lundi, annoncée jeudi soir par le président de La République, s'applique aussi en Outre-mer, a indiqué le ministère des Outre-mer.