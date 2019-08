Préavis de grève à la direction de l'équipement

PAPEETE, le 15 août 2019 - Un préavis de grève prenant effet mercredi prochain a été déposé à la direction de l'équipement par une intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O oe to oe rima, Otahi et Satep.



Selon une information de nos confrères de Radio 1, une intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O oe to oe rima, Otahi et Satep (syndicat autonome de l'équipement) a déposé un préavis de grève illimité auprès de la direction de l'équipement. L'intersyndicale demande une égalité de traitement entre agents fonctionnaires et Anfa, une indemnité pour travail de nuit, une prime de salissure et insalubrité ainsi qu'une prise en compte de l'ancienneté dans le calcul des départs en retraites.



Le préavis arrive à échéance mercredi prochain pour une durée illimitée. Il concerne les subdivisions de l'équipement de Tahiti et des îles.