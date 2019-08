Préavis de grève à l’Intercontinental Moorea

MOOREA, le 23 août 2019 - Un préavis de grève vient d’être déposé auprès de la direction de l’Intercontinental de Moorea. C’est la confédération O Oe To Oe Rima qui met en avant huit points de revendication, tels que la suppression des sanctions entreprises à l’encontre de quatre salariés de cuisine, le respect du protocole d’accord de 2006 ou encore la régularisation de la situation des personnes en CDI à temps partiels.



Dans le contexte social actuellement très agité en Polynésie, un nouveau préavis de grève vient d’être déposé par la confédération syndicale O oe to oe rima auprès de la direction de l’hôtel Intercontinental à Moorea. Des négociations sont prévues ce vendredi entre la direction et la confédération syndicale.



O oe to oe rima met en exergue huit points de revendication, dont le retrait des sanctions à l’encontre de quatre salariés en cuisine, la requalification des CDD en CDI, la régularisation de la situation des CDI à temps partiels ou encore le respect du protocole d’accord de 2006.



Si aucun accord n’est trouvé, la grève « illimitée » sera effective à parti du jeudi 29 août.