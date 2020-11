Pour les aventuriers oubliés, demandez Pardon

Tahiti, le 16 novembre 2020 - Le troisième tome des “Aventuriers du Pacifique”, par Daniel Pardon, est paru chez Api Éditions. Dans 20 nouveaux portraits, l'auteur nous rappelle les destins incroyables de ceux qui ont fait le Pacifique mais que l'histoire a oubliés.



A ces illustres oubliés… Il en va des aventuriers comme de tous les autres métiers, rares sont ceux qui rentrent dans l'histoire. Si tout le monde connaît plus ou moins James Cook, Louis-Antoine de Bougainville ou Fletcher Christian, qui se souvient de John Bates Thurston, Isabel Barreto ou Hugo Emsmann ? Personne, sinon quelques passionnés d'histoire, dont Daniel Pardon. Il sort le troisième tome de ses “Aventuriers du Pacifique”. Comme dans les deux précédents volumes, le journaliste historien relate les destins étonnants de 20 aventuriers qui ont sillonné notre océan entre la fin du XVIe et le début du XXe siècle, en des temps où un voyage durait plusieurs années, sinon une vie. Les investigations de Daniel Pardon couvrent plusieurs siècles, mais aussi l'ensemble du vaste Pacifique, des îles de l’archipel de Juan Fernandez, au large du Chili, à l’outback australien mystérieux et inconnu, en passant par l’île de Pâques, les Marquises, Tahiti, les Fidji, les Tonga, la Nouvelle-Zélande et la vaste Nouvelle-Guinée. Parmi les “héros” de l'auteur, des bonnes personnes comme des mauvais bougres, mais uniquement des passionnés qui ont poursuivi leur quête jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour certains d'entre eux.



S'évader



Daniel Pardon collabore avec Tahiti Infos en proposant chaque semaine la rubrique Carnets de voyage. Tous les vendredis, il vous emmène à la découverte d'une île, d'une ville, ou d'un personnage qui a marqué l'histoire du plus vaste océan du monde. Ce sont ces portraits qu'il a compilés dans ce nouveau volume des “Aventuriers du Pacifique”, ouvrage richement détaillé et iconographié.



La sortie de ce troisième tome a été retardée, comme bien des choses en cette période troublée, par la crise sanitaire. A l'heure où la patience, et surtout l'immobilisme, sont de rigueur, les voyages de ses aventuriers des âges anciens permettent de s'échapper, dans le Pacifique et dans le temps. Et pour répondre à la question du début de cet article, John Bates Thurston a empêché le Ku Klux Klan de s'installer à Fidji et Isabel Barreto fut la première –et terrible– amirale espagnole des mers du sud. Quant à Hugo Emsmann, ses aventures à Nauru sont relatées… à partir de la page 175. Le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies.