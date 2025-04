Pour changer de regard sur le handicap

Tahiti, le 21 avril 2025 - La Fédération Te Niu O Te Huma et la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport organisent la huitième édition des Journées polynésiennes du handicap. Un événement phare dédié à la valorisation, à l’inclusion et à la sensibilisation autour du handicap en Polynésie française.



Cette manifestation rassemble chaque année associations, institutions, professionnels et grand public dans une ambiance chaleureuse, festive et éducative. Les Journées polynésiennes du handicap se déroulent du 22 au 25 avril au Parc Aorai Tini Hau et du 23 au 25 avril à l’assemblée de la Polynésie française (Sur inscription)



L’objectif de l’événement est de changer le regard sur le handicap, valoriser les personnes en situation de handicap et leurs talents, informer et sensibiliser la population aux réalités du handicap, favoriser l’inclusion sociale, culturelle et professionnelle et créer des ponts entre le monde associatif, le public et les institutions Tout au long de ces quatre jours, de nombreuses animations et rencontres seront proposées : Stands d’information des associations, activités sportives, avec la participation d’athlètes en situation de handicap, activités nautiques accessibles, Tū’aro Mā’ohi, ateliers culturels et de découverte, concours créatifs, expositions et ventes artisanales, etc. Un concert gratuit viendra clôturer l’événement.



Chaque jour, les visiteurs pourront découvrir ou retrouver les associations mobilisées autour du handicap, échanger avec les bénévoles, les usagers et les professionnels qui œuvrent au quotidien pour une société plus inclusive. La présence simultanée de professionnels contribue également à répondre aux questions posées par les visiteurs et à leur proposer l’accompagnement nécessaire à l’accomplissement de leurs démarches, si nécessaire.



De plus, le 6 mai prochain, un job dating sera organisé et le lendemain, un colloque portant sur le thème de l’éducation, l’emploi et la formation, dans les locaux de l’assemblée. Ces journées seront axées sur le thème : “Changer le regard sur le handicap”. Elles permettent aux personnes handicapées de présenter leurs productions, témoins de leurs compétences.