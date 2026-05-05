

Portes ouvertes au Musée de Tahiti des îles

Tahiti, le 19 mai 2026 - Te Fare Iamanaha - Musée de Tahiti et des Îles organise la Nuit des Musées ce samedi 23 mai, de 18 heures à 21 heures.



L’établissement ouvre notamment pour l’occasion le libre accès à sa salle d’exposition permanente, à l’événement “Les mots/mots de la mer” en salle d’exposition temporaire. Des projections de documentaires en accès libre sont programmées à l’auditorium dans le cadre du Fifo hors les murs. Plusieurs ateliers seront également ouverts pour les visiteurs.



L'édition 2025 de la Nuit des Musées avait rencontré un vif succès auprès du public, avec près de 1 558 visiteurs accueillis au musée au cours de la soirée.



> Téléchargez le programme de la soirée L’établissement ouvre notamment pour l’occasion le libre accès à sa salle d’exposition permanente, à l’événement “Les mots/mots de la mer” en salle d’exposition temporaire. Des projections de documentaires en accès libre sont programmées à l’auditorium dans le cadre du Fifo hors les murs. Plusieurs ateliers seront également ouverts pour les visiteurs.L'édition 2025 de la Nuit des Musées avait rencontré un vif succès auprès du public, avec près de 1 558 visiteurs accueillis au musée au cours de la soirée.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 19 Mai 2026 à 14:02 | Lu 218 fois



