

Portes ouvertes à l’UPF

Tahiti, le 20 février 20226 - L’Université de la Polynésie française ouvrira ses portes au public le samedi 28 février, de 8 à 14 heures. Ce rendez-vous gratuit s’adresse aux lycéens et à leurs parents, aux étudiants, mais aussi aux adultes souhaitant se réorienter ou reprendre des études.



Au programme : présentation des licences, BUT, masters et diplômes universitaires, rencontres avec les enseignants, personnels et étudiants, visites guidées des infrastructures (bibliothèque, laboratoire archéologique, espaces de vie étudiante), ateliers découverte, ainsi que des informations sur Parcoursup, l’orientation, l’international et la vie associative. Une table ronde réunissant des alumni permettra également de découvrir différents parcours professionnels.



Nouveauté cette année : l’ouverture d’un nouveau parcours en Sciences de la transition écologique et sociétale (STES) - Océan et défis durables. Une table ronde intitulée “Et après la licence STES ? Les métiers qui recrutent en Polynésie” se tiendra à 10 h 30 à la bibliothèque universitaire, en présence de professionnels du territoire.



Plus d’informations sur www.upf.pf.

Rédigé par Darianna Myszka le Vendredi 20 Février 2026 à 15:51 | Lu 189 fois



