Polocorp au parc Vairai pour une Beach party samedi

TAHITI, le 14 septembre 2023 - Studio 87 organise une nouvelle beach party au parc Vairai. Après Bon Entendeur en décembre dernier, c’est Polocorp du duo Polo & Pan qui prend le relai. Il sera accompagné de DJ locaux. Le rendez-vous devrait s’inscrire dans le temps et revenir une fois par an.



“ C’est un concept qu’on essaie de perpétuer ”, annonce Florian Sodoyer, gérant de Studio 87. Il fait référence à la beach party prévue ce samedi au parc Vairai, à Punaauia. “ On part d’une plage, vierge, qu’on transforme en club éphémère ”, poursuit le gérant. “ On y installe une vraie cuisine, un vrai bar. Il y aura des tables avec des serveurs. On cherche à se rapprocher des standards internationaux en la matière .” Faire la fête de nuit “ a la même saveur un peu partout dans le monde ”, selon Florian Sodoyer. De jour, en revanche, chaque site est unique.



La beach party 2022 avait accueilli Bon Entendeur. Près de 2 000 personnes avaient participé à l’événement. Cette année, l’invité est Polocorp, membre du groupe Polo & Pan, un duo français de musique électronique composé de Paul Armand-Delille (Polo) et Alexandre Grynszpan (Pan).



Le duo s’est rencontré en 2012 et a depuis connu un succès international avec son style unique de musique électronique rétro et dansante. En 2017, Polo & Pan a sorti son premier album studio intitulé Caravelle. Un succès avec des titres comme Dorothy, Plage Isolée et Canopée. Il a atteint les sommets des classements en France et en Europe. Il a été bien accueilli par la critique pour son mélange unique de sonorités rétro et de beats électroniques modernes. Il a été double album de platine et son dernier album, Cyclorama, est devenu disque d’or.





Renommée internationale



En plus de leurs réalisations en studio, Polo & Pan sont également connus pour leurs performances live impressionnantes. Ils ont parcouru le monde entier en tournée, jouant dans des festivals de renommée mondiale tels que Coachella, Glastonbury et Lollapalooza. En 2018, ils ont remporté le prix Victoire de la musique dans la catégorie “Album de musiques électroniques” pour Caravelle. Le duo a aussi été sélectionné pour composer la bande originale du film Le Grand Bain réalisé par Gilles Lellouche (2018). Le film a été présenté hors compétition lors du Festival de Cannes et a bénéficié d'une grande reconnaissance. Polo & Pan, c’est également le NRJ Music Award du meilleur duo de musique électronique en 2021.



Polocorp vient seul en Polynésie. Il mixera de 14 à 16 heures. “Il était, il y a quelques jours, au Burning Man, où il assuré des sets sur de grosses scènes”, précise Florian Sodoyer. Le Burning Man est un festival de musique reconnu au cours duquel jusqu’à 70 000 personnes se rassemblent au cœur du désert du Nevada. Il a eu lieu cette année du 27 août au 4 septembre. L’artiste arrive de New York, il repartira ensuite en tournée aux États-Unis.



Warm up





Pour démarrer la beach party, des DJ locaux ont été invités : Vaki, T-Unit et Vanaka. “ Autant d’artistes avec lesquels on a l’habitude de travailler .” Vaki, passionné de deep house, compte parmi les références de la musique électronique dans le Pacifique. Tout comme Vanaka. Il a déjà fait les premières parties de Diplo, Bob Sinclar, Joachim Garraud, Los Frequencies, Bon Entendeur…



T-unit, originaire de Rurutu, passionné de hip-hop et d'electro, s’est fait connaître par ses sets énergiques et dansants. Reconnu comme l’un des meilleurs DJ de Polynesie, il participe au warm up des artistes internationaux qui viennent se produire, mais organise aussi ses propres soirées pour valoriser son style de musique.



Un événement écoresponsable



La beach party de Studio 87 se veut écoresponsable. Elle limite, dans ce contexte, les plastiques à usage unique. Les organisateurs vont privilégier le verre et les Eco-cups. Les roulottes présentes auront l’obligation d'utiliser de la vaisselle en carton ou compostable, respectueuse de l'environnement. Un tri sélectif des déchets sera organisé et des cendriers fixes disponibles sur place. Une brigade pour ramasser les mégots au sol sera également déployée pour lutter contre la pollution des mégots. Enfin, les organisateurs du concert s’engagent à ne pas communiquer via des affiches ou des flyers à usage unique.





Pratique



Samedi 16 septembre, de 11 à 17 heures, au parc Vairai.Tarifs : 3 500 francs en prévente, 4 000 francs sur place. Disponible en ligne Vous retrouverez sur place un food-court géré par le chef Jérémy Martins, des bars, un espace détente, une zone VIP et un parking gratuit et sécurisé.L’événement est écoresponsable, soucieux de son impact sur l’environnement et sur sa consommation de plastique.

