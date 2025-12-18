

"Plusieurs milliers" de soldats français pourraient être déployés pour maintenir la paix en Ukraine (Macron)

Tahiti le 6 janvier 2026. "Plusieurs milliers" de soldats français pourraient être déployés pour maintenir la paix en Ukraine après la signature d'un cessez-le-feu avec la Russie, dans le cadre du déploiement de la "force multinationale" de la Coalition des volontaires, a affirmé mardi soir Emmanuel Macron.





Le président français a évoqué le potentiel envoi de "plusieurs milliers d'hommes, (...) dans le cadre de nos opérations extérieures", le jour "d'après la paix", dans un entretien accordé en marge d'un sommet des alliés de l'Ukraine à Paris.

"Ce ne sont pas des forces qu'on engage au combat", mais "une force de réassurance", a-t-il ajouté sur France 2.

Rédigé par AFP le Mardi 6 Janvier 2026 à 09:43 | Lu 214 fois





