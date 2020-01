Plus de 9 millions pour le Téléthon en 2019

Tahiti, le 8 janvier 2020 – Le Téléthon a permis de récolter plus de 9 millions de Fcfp en 2019 en Polynésie française, a annoncé mercredi le coordinateur local de l’événement organisé les 6 et 7 décembre dernier pour collecter des fonds contre les myopathies et maladies rares.



Le coordinateur du Téléthon en Polynésie française, Serge Le Naour, a annoncé mercredi que plus de 9 millions de Fcfp de dons avaient été récoltés au fenua lors de l’édition 2019 de l’opération caritative. Un chiffre inférieur au record des 12 millions de Fcfp récoltés en 2018, alors qu’au niveau national la tendance est inverse avec un montant total des fonds récoltés passé de 8,3 à 8,9 milliards de Fcfp. L’opération menée les 6 et 7 décembre dernier a pourtant réuni plusieurs dizaines de manifestations et collectes organisées à Tahiti, Moorea, Raiatea et même jusqu’aux Marquises.



L'argent collecté dans le cadre du Téléthon sert à financer des fauteuils roulants, des matériels particuliers pour les personnes porteuses d'une maladie. Et surtout, il permet de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires (myopathies…), essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. Le chiffre exact de personnes atteintes de myopathies et de maladies rares en Polynésie n'est pas connu, on estime leur nombre à 150 à 200 personnes.