Plus de 800 élèves à To’ata pour le gala du conservatoire

Tahiti, le 7 juin 2023 - Pour clore l'année scolaire en beauté, le conservatoire artistique de la Polynésie française, Te Fare Upa Rau, met en avant le travail des élèves et des enseignants de sa section des arts traditionnels. Plus de 800 élèves monteront sur la scène de To'ata ce samedi 10 juin, à 18 heures, pour chanter et danser autour du thème de l'éveil de la nature, écrit par Goenda Reea, auteure primée au Heiva i Tahiti 2022.



Entre le Heiva des écoles et le Heiva des grands groupes, c'est un rendez-vous incontournable et très attendu du public et des amoureux de la culture polynésienne que propose le conservatoire artistique de la Polynésie française, ce samedi, à To'ata, avec son gala des arts traditionnels. Classes de 'ori tahiti, de 'orero, de percussions, de guitare traditionnelle, de 'ukulele, un pupu himene avec le chœur le plus important du fenua composé de plusieurs centaines de chanteurs... plus de 800 élèves de l’établissement seront les stars ce jour-là, mais aussi près de 400 élèves des classes de collèges et lycées aux horaires aménagés (les fameuses classes CHAM) en arts traditionnels feront également partie intégrante de ce spectacle que le conservatoire promet grandiose.



Les tableaux feront se succéder sur scène les élèves en fonction de leur âge et ils devront s'approprier, danser et chanter des textes de grands auteurs comme Goenda Reea, primée au Heiva de l'an dernier. Le conservatoire souhaite d'ailleurs désormais solliciter les auteurs primés du Heiva de l'année précédente pour écrire le thème de son gala. Un véritable défi pour ces jeunes artistes mais aussi pour leurs enseignants qui doivent créer des harmonies, des rythmes et des chorégraphies en s'inspirant de ces textes. “C'est intéressant de travailler avec des auteurs qui écrivent pour des groupes professionnels. C'est une façon complètement différente de travailler car il faut adapter les écrits, les chants, pour tous les âges. Nous avons des élèves de 3, 4, 5 ans, donc on ne peut pas leur faire danser n'importe quoi sur n'importe quel texte”, explique Fabien Dinard, le directeur du conservatoire pour qui ce gala est l'occasion “de montrer aux parents ce que leurs enfants ont appris et à la population ce que le conservatoire sait faire”.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 6 Juin 2023 à 16:48 | Lu 178 fois