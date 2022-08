Plus de 3.000 personnes évacuées dans l'Aveyron en raison d'un incendie

Mostuéjouls, France | AFP | mardi 09/08/2022 - Plus de 3.000 personnes, des habitants de villages de l'Aveyron et des vacanciers, ont été évacuées mardi face à la progression d'un incendie ayant ravagé au moins 700 hectares de végétation, sans faire de blessé.



Parti en fin de journée lundi du Massegros, dans le département voisin de Lozère, l'incendie, déclenché par un engin agricole, s'est ensuite propagé en direction du village de Mostuéjouls, en Aveyron, a constaté un correspondant de l'AFP.



Mardi en fin de matinée, le feu attisé par le vent et la sécheresse ne progressait plus. Les pompiers ont allumé des "feux tactiques" pour brûler la végétation de manière préventive afin de stopper l'avancée de l'incendie.



Les autorités ont ordonné l'évacuation de tout le village perché de Mostuéjouls, situé en contrebas du causse de Sauveterre, dans les gorges du Tarn, non loin de la forêt de résineux en proie aux flammes.



Les personnes évacuées à titre préventif des villages de Rivière-sur-Tarn et de Mostuéjouls ont été dirigés vers des salles des fêtes et des écoles des communes voisines et de Millau.



"Les flammes étaient à quelques centaines de mètres, les gendarmes et les pompiers sont venus nous dire d'évacuer, on a tous dû partir en pleine nuit", témoigne Gabin Castro, gérant de chambres d'hôte, inquiet pour ses hébergements, des cabanes dans les arbres.



"Fumées toxiques"



"On est à quelques kilomètres de l'incendie mais on a évacué à cause des fumées toxiques", a déclaré de son côté à l'AFP le gérant du camping de l'auberge Le terroir à Mostuéjouls, Nicolas Bouviala, dont 200 clients ont été mis à l'abri à titre préventif dans la salle des fêtes du village voisin de Rivière-sur-Tarn.



"La préfecture a appelé et a dit: +il faut commencer à évacuer le camping doucement+. Une demi-heure après il n'y avait plus personne", a-t-il expliqué.



Le feu a démarré sur le plateau de Sauveterre à cause d'un engin agricole dont un élément métallique a raclé le goudron très chaud de la route, provoquant des étincelles. Dans un contexte de grande sécheresse, une partie d'une départementale près du Massegros, à 60 kilomètres à l'est de Rodez, s'est embrasée, selon les pompiers.



L'agriculteur qui conduisait le tracteur a lui-même appelé les secours, avant d'utiliser l'eau de sa citerne pour lutter contre les flammes. Il a aussi contacté plusieurs agriculteurs qui sont venus lui prêter main forte.



Le patron du camping de Peyrelade à Rivière-sur-Tarn, Eric Bassot, estime que plus d'un millier de campeurs ont dû quitter leur lieu de vacances, dans la vallée du Tarn.



"Seuls des campings de la rive droite du Tarn ont été évacués par précaution, car ceux de l’autre rive ne sont pas menacés, a précisé Eric Bassot. Certains gérants de camping ont été étonnés, car ils ne voyaient pas de danger immédiat".



Des avions bombardiers d'eau, déjà mobilisés lundi, ont repris leurs rotations vers 07h00, selon des témoins.



Plus de 600 pompiers venus de plusieurs départements (Aveyron, Lozère, Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var, Aude, Alpes-maritimes, Tarn, Ariège, Haute-Garonne) sont sur place, selon la préfecture de l'Aveyron.



Les 18 et 19 juin, à 35 km de Mostuéjouls, un incendie à Comprégnac (Aveyron) avait parcouru 430 hectares de forêt, sans faire de victimes. Des dizaines de personnes avaient été évacuées par précaution.



Avec déjà plus de 47.000 hectares brûlés depuis le début de l'année, la France a connu dès juillet un record de surfaces incendiées, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), qui tient des statistiques comparables depuis 2006.



En Isère, le feu a ravagé une centaine d'hectares dans une zone montagneuse et non habitée non loin des communes de Voreppe et La Sure-en-Chartreuse. Il n'a "toujours pas été fixé" mais il n’a pas progressé pendant la nuit, a fait savoir la préfecture mardi matin.



Là-aussi, environ 200 personnes ont dû quitter leur logement, "en raison de chutes de végétaux enflammés", selon la même source.

