Plus de 198 000 touristes au fenua entre janvier et novembre 2018

L'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a publié ce jeudi le bilan de la fréquentation touristique du mois de novembre 2018. L'établissement constate ainsi une hausse de 11,6% de fréquentation par rapport à novembre 2017.Dans l'hébergement flottant elle progresse de 24%, et pour l'hébergement terrestre on note une augmentation de 8,8%. Les Etats Unis et la France sont les principaux marchés présents au fenua ce mois-ci et représentent 63 % des effectifs.Le nombre de nuitées touristiques croît comme les effectifs touristiques (+ 9 %), avec une durée moyenne de séjour qui reste stable à 13 jours. Le nombre de nuitées touristiques progresse de 13,2 % en lien avec la légère augmentation de la durée moyenne de séjour et atteint 2 897 000 nuitées.Ainsi l'ISPF note que depuis le début de l’année 2018, la Polynésie française a accueilli 198 500 touristes, soit une hausse de 7,9 % par rapport à l’année précédente. Pour rappel sur toute l'année 2017 198 959 touristes avaient séjourné au fenua . La barre des 200 000 touristes sera vraisemblablement franchie pour l'année 2018.