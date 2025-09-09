

Pluies orageuses: matches reportés, transports perturbés et dégâts dans le sud-est

Marseille, France | AFP | dimanche 21/09/2025 - Un épisode méditerranéen a traversé le sud-est de la France dimanche avec des trombes d'eau qui ont perturbé les transports, provoqué des coupures de courant et entraîné le report de rencontres sportives dont l'affiche OM-PSG.



Les vigilances orange pluies-inondations et orages ont été levées peu après minuit dans les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Isère et le Vaucluse, selon le dernier bulletin de Météo-France. Elles restent néanmoins en vigueur dans le Var jusqu'à 03H00 du matin au moins.



A l'aéroport Marseille-Provence, situé à Marignane (Bouches-du-Rhône), une dizaine de vols ont été perturbés entre 17H30 et 19H30, a expliqué à l'AFP une porte-parole du quatrième aéroport français, obligeant à des déroutages vers Montpellier, Nice voire Lyon.



Rognac, commune voisine de l'aéroport, a annoncé à ses administrés sur Facebook que l'ensemble des écoles ainsi qu'une crèche situées sur son territoire resteront fermées lundi à la suite d'inondations.



Au total dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers sont intervenus à 250 reprises "pour des missions de reconnaissance, d'assistance et de pompage", en particulier à Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Châteaurenard, Salon-de-Provence, Istres, Miramas, Vitrolles, Rognac, Martigues, et Aix-en-Provence.



"A ce stade, aucune victime n'est à déplorer en lien avec ces intempéries", ont-ils précisé.



A Marseille, de fortes pluies orageuses se sont abattues en fin d'après-midi et le quartier s'est retrouvé sous l'eau. La situation s'est calmée dans la soirée, soit au moment où la rencontre de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris SG aurait dû se dérouler.



Mais la préfecture avait préféré dès l'après-midi jouer la carte de la précaution en reportant la rencontre, qui se jouera finalement lundi à 20H00.



Dans le Vaucluse, la circulation des TER a été fortement perturbée, la SNCF prévoyant "une reprise progressive des circulations vers 23H00".



Quelque 10.000 foyers avaient été privés d'électricité pendant un temps dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône en milieu d'après-midi, un chiffre fortement "en baisse" dans la soirée, selon Enedis.



Météo-France a relevé jusqu'à 127 mm d'eau tombés à Avignon dont 108 mm en trois heures, 92 mm à Aix-en-Provence dont la majorité en moins d'une heure et déjà 94 mm en une heure à Toulon où l'épisode s'est déplacé dans la soirée.



A tel point que la rencontre de rugby en Top 14 Toulon-La Rochelle a dû elle aussi être reportée à une date ultérieure mais cette fois-ci à la dernière minute et face à des spectateurs totalement trempés, avec une pelouse impraticable.



Le Var fait partie des derniers départements qui devraient être touchés. A 23H00, les pompiers y avaient effectué 165 interventions, "essentiellement des mises en sécurité, dont deux sauvetages à Tourves pour des personnes bloquées dans leurs véhicules".



Jusqu'à 50.000 foyers ont été privés d'électricité mais les autorités n'en dénombraient plus que 15.000 en fin de soirée, à La Seyne-sur-Mer, Six-Fours et Saint-Mandrier.



Par mesure de sécurité, le tunnel autoroutier sous Toulon était fermé, tout comme la gare de Toulon. Enfin, l'accès aux urgences du centre hospitalier de Toulon Sainte-Musse est interrompu en raison de l'état de la chaussée.



A l'autre bout du pays, les Côtes-d'Armor sont maintenues en vigilance orange jusqu'à lundi 10H00. Les cumuls attendus dans le département breton équivalent à plus d'un mois de précipitations, selon Météo-France.



Les habitants d'un quartier de Paimpol, secteur où plus de 90 mm de pluie sont possibles, ont d'ailleurs été invités à évacuer le secteur. "La salle des fêtes de la commune a été ouverte pour accueillir les habitants", a indiqué la préfecture dans un communiqué.

