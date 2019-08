Plantes prohibées : sursis requis contre Jean-Claude Tang en appel

PAPEETE, le 22 août 2019 - L’ancien cadre du service du développement rural (SDR), Jean-Claude Tang, et son épouse, condamnés en avril dernier pour avoir participé à l’importation de plus de 3 000 plantes interdites sur le territoire, ont été jugés par la cour d’appel jeudi en leur absence. L’avocat général a requis la confirmation des peines prononcées en première instance.



Lors du procès en première instance, Jean-Claude Tang, sa femme ainsi que deux autres prévenus avaient été condamné à six mois de prison avec sursis. Il était reproché à l’ancien cadre du Service du développement rural (SDR) ainsi qu’à trois autres prévenus d’avoir profité de la visite annuelle de la délégation polynésienne au salon de l’agriculture à Paris pour acheter et importer des plantes interdites à Tahiti. La femme de Jean-Claude Tang était quant à elle poursuivie pour avoir donné 200 000 Fcfp à une horticultrice afin que cette dernière lui ramène les plantes prohibées.



Le procès en appel du couple Tang a eu lieu jeudi en l’absence des prévenus qui étaient représentés par leurs conseils. L’avocat de la Polynésie française, Me Jourdainne, a tenu à rappeler qu’au regard de son poste à l’époque des faits, Jean-Claude Tang n’avait pu ignorer le caractère illicite de ces importations.



L’avocat général a requis la confirmation des peines prononcées à l’encontre du couple qui avait été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis. La cour d’appel rendra sa décision le 3 octobre.