

Piscines des Jeux 2027, le grand plongeon

Un fiasco en quelques dates clés Tahiti, le 26 avril 2026 - Le ministre des Sports a confié sur le plateau de TNTV, jeudi soir, que le projet de commande de bassins avec leur installation à Mama’o pour les Jeux du Pacifique 2027 n’était finalement pas possible. Retour à la case départ après trois ans de tergiversations.



Tour des juges à Teahupo’o, lycée de Moorea ou encore complexe hôtelier du Mahana Beach, le gouvernement Brotherson s’est attaqué lors de sa prise de pouvoir à plusieurs chantiers lancés par le gouvernement précédent pour faire des économies et recalibrer les dossiers. Dernier en date, celui des bassins pour les épreuves de natation des Jeux du Pacifique 2027.



La tour des juges pour les Jeux olympiques a failli finir en fiasco avant que l’État et le comité olympique français mettent les bouchées doubles pour faire avancer le projet. Les trois autres projets ont finalement tous été abandonnés. Pas de lycée, pas de complexe hôtelier à Punaauia et aujourd’hui, pas de complexe nautique pour accueillir les Jeux du Pacifique l’année prochaine.



Les questions sur la faisabilité du projet de bassins à Mama’o ont pourtant été légion dans la presse locale, mais les réponses ont invariablement été les mêmes. Le dossier avance et le site sera conclu dans les temps. Il y a un mois encore, le ministre des Sports, Kainuu Temauri, défendait le projet à l’assemblée de la Polynésie française, pour finalement le laisser tomber.



Éviter la brasse coulée



C’est donc un retour, un peu honteux, à la case départ pour le gouvernement qui va devoir négocier avec la Fédération tahitienne de natation, et surtout le comité d’organisation des Jeux, pour organiser les épreuves de natation dans une piscine de Tipaerui qui n’est pas aux normes et dans laquelle aucun chrono réalisé ne pourra être homologué.



La Fédération tahitienne de natation a déjà fait part de son désarroi quant à ce revirement, de même que le Tapura, qui défendait un autre projet à Aorai en 2023. “Le gouvernement reconnaît lui-même que son projet de bassins démontables n ’ est pas prêt, faute de maîtrise du calendrier. Autrement dit, après avoir dénoncé, critiqué et stoppé un projet quasiment ficelé, il se retrouve aujourd ’ hui à improviser une solution au rabais”, tance le Tapura dans un communiqué. “Les Jeux du Pacifique 2027 devaient être une vitrine pour notre pays. Ils sont en train de devenir le symbole d ’ un pouvoir hésitant, désorganisé et incapable de tenir ses engagements.”



Le ministre des Sports a désormais un an devant lui pour éviter la brasse coulée.

- Novembre 2021 : La Polynésie française est désignée organisatrice des Jeux du Pacifique 2027.

- Septembre 2023 : Visite du Pacific Game Council.

- Septembre 2023 : La ministre des Sports, Nahema Temarii, annonce la fin du projet de centre aquatique sur le terrain de Aorai.

- Mars 2024 : Attribution d’une subvention de 10 millions de francs à l’IJSPF pour financer les études préliminaires et de faisabilité pour la réhabilitation et l’extension de la piscine de Tipaerui.

- Avril 2024 : Rencontre avec l’AFD pour discuter d’une aide au financement des infrastructures pour les Jeux.

- Août 2024 : Est approuvée l'attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 13 millions de francs en faveur de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF) pour financer les premières études pour la construction de deux bassins de natation éphémères à Papeete dans le cadre des Jeux du Pacifique de 2027.

- Décembre 2024 : Signature de convention avec l’AFD pour l’accompagnement financier en vue des Jeux (77,5 millions de francs signés).

- Avril 2025 : Est approuvée l'attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 160 millions de francs en faveur de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour le financement des études relatives à la construction de deux bassins de natation mobiles à Papeete dans le cadre des Jeux du Pacifique de 2027.

- Août 2025 : Point d’étape avec le comité organisateur des Jeux. Sur Polynésie La 1ère, Steeve Raoulx, directeur du comité organisateur des Jeux du Pacifique, explique sa confiance sur le maintien du site des épreuves de natation à Mama’o.

- Décembre 2025 : Le Cesec rend un avis réservé sur le projet de loi du Pays portant modification de la loi du Pays n° 2014-3 du 23 janvier 2014 portant création de la zone prioritaire d'aménagement et de développement touristique de Mahana Beach. Ce projet de loi, jamais étudié encore à l’assemblée, projette de déplacer les foires, salons et manèges installés toute l’année à Mama’o vers Outumaoro pendant la période d’installation des bassins, la tenue des jeux et la déconstruction du site. “Une fois de plus, le Cesec regrette la transmission ‘en urgence’ d ’ une saisine relative à un projet de texte portant sur un sujet dont le Pays a connaissance depuis plusieurs mois (les Jeux du Pacifique et la nécessité de libérer l ’ espace de Mama ’ o), alors même que les aménagements envisagés n ’ en sont qu’à l’état de projets et nécessiteront de longs mois de travaux et d ’ appels d ’ offres.”

- Février 2026 : Est approuvée l'attribution d'une subvention d'un montant de 1,1 milliard de francs en faveur de l ’ Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française pour la réalisation des travaux de construction de deux bassins de natation mobiles et d ’ aménagement sur le site de Mama’o à Papeete dans le cadre des Jeux du Pacifique 2027, dont le coût total est estimé à 2,2 milliards de francs.

- Mars 2026 : Le Pays inscrit 400 millions de francs supplémentaires au collectif budgétaire pour financer le projet de commande et d’installation des bassins.

- Avril 2026 : Le Pays laisse tomber le projet de bassins à Mama’o pour se rabattre sur la piscine de Tipaerui, qui n’est pas aux normes.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 27 Avril 2026 à 10:24 | Lu 414 fois



